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عربي-دولي

"جمعة الغضب"... ماذا شهدت شوارع إيران اليوم؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:00
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نظم الإيرانيون اليوم الجمعة، مسيرات في العاصمة طهران وعدد من المدن تحت شعار "جمعة الغضب والنصر" تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على إيران.
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" انطلقت في كافة أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.
وذكرت أن بعض هذه المدن التي تشهد مسيرات احتجاجية على الهجمات الإسرائيلية هي: مدينة مشهد، ومدينة بوشهر، ومدينة بيرجند ومدينة دير. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
 
 
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