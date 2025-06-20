"جمعة الغضب"... ماذا شهدت شوارع إيران اليوم؟

نظم الإيرانيون اليوم الجمعة، في العاصمة وعدد من المدن تحت شعار "جمعة الغضب والنصر" تنديدا بالهجمات على .

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وأفادت ، بأن مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" انطلقت في كافة أنحاء البلاد بعد .

وذكرت أن بعض هذه المدن التي تشهد مسيرات احتجاجية على الهجمات الإسرائيلية هي: مدينة مشهد، ومدينة بوشهر، ومدينة بيرجند ومدينة دير. (روسيا اليوم)