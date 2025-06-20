إذا قصفته إسرائيل... مفاعل إيرانيّ سيُشكّل "كارثة نوويّة"

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ونشرت وكالة تقريرا أشارت فيه إلى أن سعي لتدمير القدرات النووية الإيرانية خلال حملتها العسكرية الموجهة ضد ، يثير المخاوف من وقوع كارثة نووية. يرى خبراء أن الهجمات على المنشآت النووية لا تشكل حتى الآن سوى مخاطر تلوث محدودة، لكنهم يحذرون من أن أي هجوم على محطة بوشهر النووية قد يسبب كارثة نووية.ونشرت وكالة تقريرا أشارت فيه إلى أن سعي لتدمير القدرات النووية الإيرانية خلال حملتها العسكرية الموجهة ضد ، يثير المخاوف من وقوع كارثة نووية.

وأعلن الجيش ، الخميس، ضرب موقع بوشهر الذي يضم الوحيدة في ، لكنه قال لاحقا إن الإعلان كان خطأ.



وأكدت إسرائيل شن هجمات على مواقع نووية في نطنز وأصفهان وآراك وطهران، وتقول إنها تهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة ذرية، فيما تنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي. (سكاي نيوز عربية)