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عربي-دولي

موسكو: علاقتنا بإيران وإسرائيل ودول المنطقة تسمح لنا بالوساطة

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:45
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب على دول المنطقة وضع "الخطوط الحمراء" في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، مضيفاً "علاقتنا مع إيران وإسرائيل ودول المنطقة تسمح لنا بالوساطة".
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وقال بيسكوف للصحافيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "في الوقت الحالي، رغبة إسرائيل هي مواصلة العمليات العسكرية، على الأقل هكذا يعلنون رسميا عن نواياهم"، وأضاف "أن أفضل ما يمكن لإيران وإسرائيل فعله هو التخلي عن العمل العسكري واختيار المسار الدبلوماسي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما تابع بيسكوف: لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه القدرة على تقديم خدمات الوساطة عند الضرورة، ولا أحد يفرضها. كل ما في الأمر أن علاقاتنا مع إيران وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة تسمح لنا بتقديم هذه الخدمات عند الضرورة".

وأكد بيسكوف أن روسيا تدعو إلى حل الصراع في الشرق الأوسط دبلوماسيًا، مضيفا "هناك دائمًا أمل، وهناك دائمًا فرصة للجهود الدبلوماسية". (العربية)
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