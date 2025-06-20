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إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:43
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وجّه الجيش الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً "إلى جميع المتواجدين في منطقة مدينة غزة وتحديدًا في البلدة القديمة وحيّ التفاح في البلوكات 606، 607، 719، 720".

 
وأشار الجيش الإسرائيليّ إلى أنّه "سيُهاجم كلّ موقع يتمّ استخدامه لاطلاق قذائف صاروخية".
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وقال: "من أجل أمنكم، أخلوا فوراً غرباً الى المآوي المعروفة في مدينة غزة ولا تعودوا الى مناطق القتال الخطيرة".
 
 
 
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