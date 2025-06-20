لم تُستخدم من قبل.. صواريخ إيرانيّة ثقيلة تسقط في إسرائيل وجرحى بينهم حالات حرجة (فيديو)

#لحظة سقوط صاروخ إيراني ثقيل على مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي قرية مسحة غرب سلفيت، بالضفة الغربية. pic.twitter.com/qu03TEZWcl
— جيش مرسل للاسلام🇾🇪🇮🇷🇱🇧🇵🇸 (@MrslJysh1978) June 20, 2025
#لحظة سقوط صاروخ إيراني ثقيل على مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي قرية مسحة غرب سلفيت، بالضفة الغربية. pic.twitter.com/qu03TEZWcl
سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل pic.twitter.com/jHDV1RRZny
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 20, 2025
سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل pic.twitter.com/jHDV1RRZny
سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل pic.twitter.com/16NkZraPDn
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 20, 2025
سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل pic.twitter.com/16NkZraPDn
سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل pic.twitter.com/jxHsjVIWQR
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 20, 2025
سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل pic.twitter.com/jxHsjVIWQR