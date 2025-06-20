لم تُستخدم من قبل.. صواريخ إيرانيّة ثقيلة تسقط في إسرائيل وجرحى بينهم حالات حرجة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن إطلاق 23 صاروخاً من .





وبحسب الإسرائيليّة، سقطت صواريخ في وفي وحيفا.





ولفتت إلى "سقوط صاروخ قرب مقرّ في حيفا".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو للحظة سقوط صاروخ إيرانيّ ثقيل جدّاً، على مستوطنة إلكانا، غرب سلفيت في الضفة الغربية.وأُصيب 27 إسرائيليّاً بعد سقوط الصواريخ الإيرانيّة، بينما تحدّثت تقارير عن وجود حالات حرجة.وأشارت وسائل الإعلام إسرائيلية، إلى أنّ "الصواريخ التي أُطلقت في الرشقة الأخيرة، هي من نوع لم تستخدمه إيران من قبل".أما ، فأعلن أنّ العملية "الصاروخية - المسيّرة" تمّت باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة جداً.وبحسب " "، استهدف أيضاً "مقرّ البثّ الميداني للقناة الـ14 الإسرائيلية في حيفا بصواريخ "سجيل 3" بعد إنذار مسبق".