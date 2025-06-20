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لم تُستخدم من قبل.. صواريخ إيرانيّة ثقيلة تسقط في إسرائيل وجرحى بينهم حالات حرجة (فيديو)

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:05
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن إطلاق 23 صاروخاً من إيران.
 
 
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، سقطت صواريخ في تل أبيب وفي النقب وحيفا.
 
 
ولفتت إلى "سقوط صاروخ قرب مقرّ وزارة الداخلية الإسرائيلية في حيفا".
 
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو للحظة سقوط صاروخ إيرانيّ ثقيل جدّاً، على مستوطنة إلكانا، غرب سلفيت في الضفة الغربية.
 
 
وأُصيب 27 إسرائيليّاً بعد سقوط الصواريخ الإيرانيّة، بينما تحدّثت تقارير عن وجود حالات حرجة.
 
 
وأشارت وسائل الإعلام إسرائيلية، إلى أنّ "الصواريخ التي أُطلقت في الرشقة الأخيرة، هي من نوع لم تستخدمه إيران من قبل". 
 
 
أما الحرس الثوري، فأعلن أنّ العملية "الصاروخية - المسيّرة" تمّت باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة جداً.
 
 
وبحسب "نور نيوز"، استهدف الحرس الثوري الإيراني أيضاً "مقرّ البثّ الميداني للقناة الـ14 الإسرائيلية في حيفا بصواريخ "سجيل 3" بعد إنذار مسبق".
 
 
 
 
 
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