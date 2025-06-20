الشرطة البريطانية تعتقل 6 أشخاص قرب السفارة الإيرانية... ما السبب؟

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أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 6 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إلحاق أذى بدني جسيم بالقرب من في .وجاء في بيان الشرطة: "تم اعتقال 6 رجال للاشتباه في تسببهم بأذى جسدي بالغ - وما زالوا قيد الاحتجاز لدى الشرطة".ولم تربط الشرطة الاعتقالات مباشرة بالسفارة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات وقعت خلال احتجاجات ضد القيادة .وأصيب رجلان بجروح خلال الاحتجاجات وتم نقلهما إلى المستشفى بواسطة خدمة إسعاف لندن.وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة بينما تُجري تحقيقاتها الأولية في الحادث.