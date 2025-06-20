بسبب خطر مميت.. سحب دواء سعال شهير للأطفال من الأسواق

أعلنت Medtech Products Inc، مقرها ، عن سحب طوعي لخمس دفعات من شراب السعال للأطفال "Little Remedies Honey Cough Syrup"، بعد اكتشاف تلوث محتمل ببكتيريا Bacillus cereus.

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وتُنتج هذه البكتيريا نوعين من السموم المعوية:



- الأول يسبب إسهالا وتقلصات في المعدة تبدأ بعد 8 إلى 16 ساعة من تناول المنتج الملوث.



- الثاني يسبب الغثيان والتقيؤ خلال فترة تتراوح بين ساعة و6 ساعات.



ورغم أن معظم المصابين يتعافون دون مضاعفات، إلا أن التعرض لمستويات مرتفعة من البكتيريا قد يؤدي إلى إنتاج سموم تهاجم الكبد ومجرى ، ما يسبب فشلا عضويا وربما الوفاة.

وتم توزيع الدفعات الملوثة على نطاق واسع في ، من خلال المتاجر وعبر الإنترنت، خلال الفترة من 14 كانون الأول 2022 إلى 4 حزيران 2025. (رمز المنتج (UPC): 7-56184-10737-9).



ويعبأ الشراب في زجاجة كهرمانية سعة 4 أونصات سائلة، داخل علبة كرتونية تحمل رمز الدفعة على كل من الزجاجة والعبوة.



ولم تُسجّل حتى الآن أي حالات مرضية مرتبطة بالدفعات المسحوبة، لكن الشركة نصحت المستهلكين بـ:



- التوقف الفوري عن استخدام المنتج.



- التواصل مع الطبيب في حال ظهور أي أعراض.



وأكدت الشركة أنها ستوفر استردادا كاملا للأموال للمتضررين، ويمكن التواصل معها عبر موقعها الإلكتروني أو هاتف .