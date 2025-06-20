Advertisement

صحة

بسبب خطر مميت.. سحب دواء سعال شهير للأطفال من الأسواق

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1379518-638860374452124278.png
Doc-P-1379518-638860374452124278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت Medtech Products Inc، مقرها نيويورك، عن سحب طوعي لخمس دفعات من شراب السعال للأطفال "Little Remedies Honey Cough Syrup"، بعد اكتشاف تلوث محتمل ببكتيريا Bacillus cereus.
Advertisement
 
وتُنتج هذه البكتيريا نوعين من السموم المعوية:

- الأول يسبب إسهالا وتقلصات في المعدة تبدأ بعد 8 إلى 16 ساعة من تناول المنتج الملوث.

- الثاني يسبب الغثيان والتقيؤ خلال فترة تتراوح بين ساعة و6 ساعات.

ورغم أن معظم المصابين يتعافون دون مضاعفات، إلا أن التعرض لمستويات مرتفعة من البكتيريا قد يؤدي إلى إنتاج سموم تهاجم الكبد ومجرى الدم، ما يسبب فشلا عضويا وربما الوفاة.
 
وتم توزيع الدفعات الملوثة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، من خلال المتاجر وعبر الإنترنت، خلال الفترة من 14 كانون الأول 2022 إلى 4 حزيران 2025. (رمز المنتج (UPC): 7-56184-10737-9).

ويعبأ الشراب في زجاجة كهرمانية سعة 4 أونصات سائلة، داخل علبة كرتونية تحمل رمز الدفعة على كل من الزجاجة والعبوة.

ولم تُسجّل حتى الآن أي حالات مرضية مرتبطة بالدفعات المسحوبة، لكن الشركة نصحت المستهلكين بـ:

- التوقف الفوري عن استخدام المنتج.

- التواصل مع الطبيب في حال ظهور أي أعراض.

وأكدت الشركة أنها ستوفر استردادا كاملا للأموال للمتضررين، ويمكن التواصل معها عبر موقعها الإلكتروني أو هاتف خدمة العملاء.
مواضيع ذات صلة
بسبب مخاوف صحية مقلقة.. سحب عاجل لعبوات من دواء شهير
lebanon 24
20/06/2025 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار بالإبهام قد يكشف عن خطر مميت في القلب
lebanon 24
20/06/2025 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق
lebanon 24
20/06/2025 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الإهمال المميت: شبح الأمراض يلوح في الأفق مع تراجع تلقيح الأطفال
lebanon 24
20/06/2025 19:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:12 | 2025-06-20
12:05 | 2025-06-20
12:00 | 2025-06-20
11:52 | 2025-06-20
11:00 | 2025-06-20
10:51 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24