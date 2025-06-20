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عربي-دولي

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: سيتمّ تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:29
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أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أنه سيتم تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي.
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وقالت مهاجراني خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إنه "في ما يتعلق بتقييد الإنترنت، وكما تم الإعلان سابقاً، سننتقل إلى الشبكة الوطنية للإنترنت عند الضرورة، وسيتم تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي"، مضيفة أن هذا القرار اتخذ "نظراً لأهمية أمن البلاد والمواطنين".

كما نصحت المواطنين بعدم فتح الروابط المجهولة، ومتابعة الأخبار عبر "المنصات المحلية ووسائل الإعلام الوطنية". (العربية)
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