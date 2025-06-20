المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: سيتمّ تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي

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أكدت المتحدثة باسم الحكومة ، أنه سيتم تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي.وقالت مهاجراني خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إنه "في ما يتعلق بتقييد الإنترنت، وكما تم الإعلان سابقاً، سننتقل إلى للإنترنت عند الضرورة، وسيتم تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي"، مضيفة أن هذا القرار اتخذ "نظراً لأهمية أمن البلاد والمواطنين".كما نصحت المواطنين بعدم فتح الروابط المجهولة، ومتابعة الأخبار عبر "المنصات المحلية ووسائل الإعلام الوطنية". (العربية)