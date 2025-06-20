وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بتكثيف الهجمات على أهداف حكومية في إيران

Advertisement

أصدر ، ، تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته داخل ، مع التركيز بشكل متزايد على الأهداف المرتبطة بالحكومة في العاصمة .وقال ، إن الهدف من ذلك هو زعزعة استقرار "النظام" .وأضاف أنه من المقرر استهداف ، ودفع سكان طهران إلى إخلاء شامل للعاصمة.كما أشار كاتس أيضا إلى عزمه مواصلة استهداف المنشآت والعلماء المرتبطين بالبرنامج الإيراني.يُذكر أن الهدف المعلن لإسرائيل من هذه الحرب هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية وصواريخ.غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي، كاتس، ألمح مرارا إلى أن ربما تسعى لتحقيق أهداف أخرى.