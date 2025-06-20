بعد الهجوم الأخير على إسرائيل... الحرس الثوريّ: فلينتظر العالم مفاجآتنا

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أعلن عن إطلاق الموجة السابعة عشرة من الصواريخ على في عملية "الوعد الصادق 3"، وأنه استخدم صواريخ بعيدة المدى وثقيلة ومسيّرات.وأضاف: "هذه العمليات تتم باستخدام صواريخ بعيدة المدى وفائقة الوزن وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية".وقال: "فلينتظر العالم مفاجآتنا. دفاعنا المقدس سينتصر بدعم الشعب". (روسيا اليوم)