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عربي-دولي

بعد الهجوم الأخير على إسرائيل... الحرس الثوريّ: فلينتظر العالم مفاجآتنا

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:51
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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة السابعة عشرة من الصواريخ على إسرائيل في عملية "الوعد الصادق 3"، وأنه استخدم صواريخ بعيدة المدى وثقيلة ومسيّرات.
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وأضاف: "هذه العمليات تتم باستخدام صواريخ بعيدة المدى وفائقة الوزن وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية".

وقال: "فلينتظر العالم مفاجآتنا. دفاعنا المقدس سينتصر بدعم الشعب". (روسيا اليوم)
 
 
 
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