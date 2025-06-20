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عربي-دولي

نتنياهو: نستهدف المنشآت العسكرية فقط وإيران تضرب المدنيين

Lebanon 24
20-06-2025 | 11:52
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إيران "تستهدف المدنيين، في حين تتجنب إسرائيل ذلك"، مشيرًا الى أن الغارات الإسرائيلية تركز فقط على "المنشآت النووية والعسكرية".
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وخلال تفقده الأضرار التي خلفتها الصواريخ الإيرانية، شدد نتنياهو على أن "هدف إسرائيل هو تدمير البرنامج النووي الإيراني، ولدينا القدرات اللازمة لذلك"، لافتًا إلى أن طهران "تمتلك 28 ألف صاروخ، وتسعى إلى تطوير قنابل نووية".

وفي سياق متصل، أعرب نتنياهو عن تقديره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "ترامب قائد عظيم، ونشكره على مساعدته لإسرائيل"، مشدداً على أن "الرئيس الأميركي يتخذ قراراته بنفسه".

وفي تصعيد لافت، أعلن الجيش الإسرائيلي عصر الجمعة عن شن ضربات جديدة على أهداف داخل إيران، استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ في جنوب غرب البلاد.

من جانبها، أطلقت إيران عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً في مدينة حيفا، بينهم اثنان في حالة حرجة، بحسب ما أفادت به خدمات الإسعاف الإسرائيلية.

وفي أول تعليق إيراني رسمي، كتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي عبر حسابه على منصة "إكس": "إسرائيل تلاقي جزاءها الآن".
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