نتنياهو: نستهدف المنشآت العسكرية فقط وإيران تضرب المدنيين

Advertisement

قال ، اليوم الجمعة، إن "تستهدف المدنيين، في حين تتجنب ذلك"، مشيرًا الى أن تركز فقط على "المنشآت النووية والعسكرية".وخلال تفقده الأضرار التي خلفتها الصواريخ ، شدد على أن "هدف إسرائيل هو تدمير البرنامج ، ولدينا القدرات اللازمة لذلك"، لافتًا إلى أن "تمتلك 28 ألف صاروخ، وتسعى إلى تطوير قنابل نووية".وفي سياق متصل، أعرب نتنياهو عن تقديره للرئيس الأميركي ، قائلاً: " قائد عظيم، ونشكره على مساعدته لإسرائيل"، مشدداً على أن "الرئيس الأميركي يتخذ قراراته بنفسه".وفي تصعيد لافت، أعلن الجيش عصر الجمعة عن شن ضربات جديدة على أهداف داخل إيران، استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ في جنوب غرب البلاد.من جانبها، أطلقت إيران عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً في مدينة حيفا، بينهم اثنان في حالة حرجة، بحسب ما أفادت به خدمات الإسعاف الإسرائيلية.وفي أول تعليق إيراني رسمي، كتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي عبر حسابه على منصة "إكس": "إسرائيل تلاقي جزاءها الآن".