"تنتظرنا أيام صعبة".. رسالة من الجيش الإسرائيلي للإسرائيليين

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دعا ، الجنرال ، الإسرائيليين إلى الاستعداد لما وصفه بـ"حملة عسكرية طويلة" ضد ، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون قصيرة أو سهلة.وقال في بيان رسمي: "لإزالة تهديد بهذا الحجم، وفي مواجهة عدو مثل إيران، لا بد من التحضير لمعركة متواصلة"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات، ويوماً بعد يوم تتسع حرية عملنا، بينما تتقلص قدرة العدو على المناورة".وتابع : "لا تزال تنتظرنا أيام صعبة، لكننا واثقون من أن هذه المعركة ستنتهي بانتصار ".وتأتي تصريحات زامير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران خلال الأيام الأخيرة. (روسيا اليوم)