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عربي-دولي

"تنتظرنا أيام صعبة".. رسالة من الجيش الإسرائيلي للإسرائيليين

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:12
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دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، الإسرائيليين إلى الاستعداد لما وصفه بـ"حملة عسكرية طويلة" ضد إيران، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون قصيرة أو سهلة.
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وقال زامير في بيان رسمي: "لإزالة تهديد بهذا الحجم، وفي مواجهة عدو مثل إيران، لا بد من التحضير لمعركة متواصلة"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات، ويوماً بعد يوم تتسع حرية عملنا، بينما تتقلص قدرة العدو على المناورة".

وتابع رئيس الأركان: "لا تزال تنتظرنا أيام صعبة، لكننا واثقون من أن هذه المعركة ستنتهي بانتصار إسرائيل".

وتأتي تصريحات زامير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران خلال الأيام الأخيرة. (روسيا اليوم)
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