ذكر ، اليوم الجمعة، ان "أي قرار محتمل لأوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة ضد سيكون الخطأ الأخير لنظام . وشدد على أن "روسيا ترد دائما على التهديدات بالمثل، كما هو منصوص عليه في العقيدة النووية للبلاد".

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وقال ردا على سؤال حول احتمال قيام بإسقاط "قنبلة قذرة" على الأراضي الروسية: "في عقيدتنا النووية، وكذلك المنطق السليم وممارسة أفعالنا، تشير دائما إلى أننا نرد على جميع التهديدات التي تواجهنا بالمثل. نرد دائما وبالمثل ".

وأكد ان "لذلك سيكون ردنا قاسيا جدا، وعلى الأرجح سيكون كارثيا على النظام الجديد، وللأسف على أوكرانيا نفسها. آمل ألا يصل الأمر إلى ذلك أبدا".

ولفت إلى أن "القوات ارتكبت سلسلة من الجرائم في بما في ضد المدنيين".

وقال: "لقد غزوا أرضنا مقاطعة كورسك وارتكبوا العديد من الجرائم هناك وبما في ذلك ضد المدنيين، لقد تمكنا من طردهم وكبدناهم خسائر فادحة، والآن نحن مجبرون على إنشاء حزام آمن على طول خط الحدود، لأنهم يهاجمون من هناك بالمدفعية والطائرات المسيرة".

كما أكد بوتين أن "كييف خلقت مشاكلها بنفسها من خلال اعتداءها على مقاطعة كورسك".

وقال: "لقد خلقوا بأيديهم جبهة قتالية أخرى، بطول حوالي 2000 كيلومتر. كان هناك 2000 كيلومتر من خطوط التماس القتالية. وبدؤوا بخلق تهديدات على امتداد الحدود بألف كيلومتر أوكثر أخرى، على ما أعتقد، 1600 كيلومتر. لقد شتتوا جميع قواتهم المسلحة. من الصعب تخيل حماقة أكبر من الناحية العسكرية. إنهم يخلقون مشاكلهم الخاصة، ويمكنكم تصور ذلك".