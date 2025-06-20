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زلزال يضرب محافظة سمنان شرقي طهران.. هذه قوته

Lebanon 24
20-06-2025 | 14:06
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم، بأن زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة سمنان الواقعة شرقي العاصمة طهران.
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