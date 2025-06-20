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عربي-دولي

حفيد الخميني يوجّه رسالة إلى خامنئي في خضم المواجهة مع إسرائيل.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
20-06-2025 | 14:15
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في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل، وجّه حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني، رسالة دعم إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أكد فيها وقوفه الكامل خلف القيادة الإيرانية، واستعداده للمشاركة في أي جبهة تُراها ضرورية.
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وقال الخميني في رسالته: "ملحمة الحضور الاستثنائي للشعب الإيراني أدمعت عيون كل إنسان حر، ووجودكم المبارك حوّل أحلام الأعداء إلى كوابيس، وبثّ الطمأنينة في قلوب الناس. في أي جبهة ترونها ضرورية، سأكون حاضراً بكل فخر".

وأضاف: "الحضور الملحمي لشعبنا، إلى جانب القوة العسكرية المتفوقة لأبناء هذا الوطن في القوات المسلحة، أظهر بوضوح أن العون الإلهي يرافق هذا الشعب، وأكد صدق كلمات مرشدنا وإمامنا".

تأتي رسالة الخميني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق، مع دخول المواجهات بين إيران وإسرائيل يومها الثامن على التوالي، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع، وإمكانية انخراط قوى كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة السابعة عشرة من الصواريخ على إسرائيل ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، مستخدماً صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة. وبثت وسائل الإعلام مشاهد لانفجارات عنيفة في عدد من المدن الإسرائيلية، أبرزها حيفا، كما نُشرت لقطات للأضرار التي سببتها الضربات الإيرانية.

في المقابل، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الإسرائيليين إلى الاستعداد لحرب طويلة مع إيران، مؤكداً أن "أياماً صعبة" تنتظرهم.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجتماعاً في جنيف مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في محاولة لإعادة إحياء المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، في ظل الأزمة المتفجرة في المنطقة.
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