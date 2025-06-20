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عربي-دولي
"الصواريخ ستنفد".. ماذا قال مسؤول أميركيّ عن إسرائيل؟
Lebanon 24
20-06-2025
|
13:47
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قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن
إسرائيل
تواجه خطر نفاد صواريخها الاعتراضية، في وقت تواصل فيه حربها ضد
إيران
.
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ونقلت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل تُخاطر بنفاد مخزونها من صواريخ آرو 3 الاعتراضية المتطورة في الأسابيع المقبل، إذا لم يُحل صراعها مع إيران".
وأضاف المسؤول: "المدمرات التي أرسلناها تعمل على مقربة كافية من إسرائيل لاعتراض الصواريخ التي تطلقها إيران".
كذلك، كشفت الصحيفة الأميركية أن
الولايات المتحدة
أرسلت، الجمعة، مدمرة إضافية إلى منطقة
الشرق الأوسط
، لتنضم إلى عدد آخر من المدمرات المتواجدة في
البحرين
المتوسط والأحمر.
ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة المنطقة.
وقال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الجمعة، إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا"، مشيرا إلى أنه (ترامب) "يتخذ قراراته بنفسه".
وأعلن الجيش
الإسرائيلي
، بعد ظهر الجمعة، أنه شن ضربات جديدة على إيران، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ في
جنوب غرب
البلاد.
كذلك، أطلقت إيران، الجمعة، عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط "12 مصاباً في حيفا بينهم 2 في حالة حرجة".
(سكاي نيوز عربية)
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