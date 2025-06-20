"الصواريخ ستنفد".. ماذا قال مسؤول أميركيّ عن إسرائيل؟

قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن تواجه خطر نفاد صواريخها الاعتراضية، في وقت تواصل فيه حربها ضد .

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ونقلت صحيفة " " عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل تُخاطر بنفاد مخزونها من صواريخ آرو 3 الاعتراضية المتطورة في الأسابيع المقبل، إذا لم يُحل صراعها مع إيران". ونقلت صحيفة " " عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل تُخاطر بنفاد مخزونها من صواريخ آرو 3 الاعتراضية المتطورة في الأسابيع المقبل، إذا لم يُحل صراعها مع إيران".

وأضاف المسؤول: "المدمرات التي أرسلناها تعمل على مقربة كافية من إسرائيل لاعتراض الصواريخ التي تطلقها إيران".



كذلك، كشفت الصحيفة الأميركية أن أرسلت، الجمعة، مدمرة إضافية إلى منطقة ، لتنضم إلى عدد آخر من المدمرات المتواجدة في المتوسط والأحمر.





ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة المنطقة.



وقال ، الجمعة، إن الرئيس الأميركي "قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا"، مشيرا إلى أنه (ترامب) "يتخذ قراراته بنفسه".



وأعلن الجيش ، بعد ظهر الجمعة، أنه شن ضربات جديدة على إيران، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ في البلاد.



كذلك، أطلقت إيران، الجمعة، عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط "12 مصاباً في حيفا بينهم 2 في حالة حرجة". (سكاي نيوز عربية)