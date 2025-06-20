إيران: لن نوقف تخصيب اليورانيوم ولكن التنازلات ممكنة

أشار الناطق باسم الرئاسة الإيرانية ماجد فرحاني، اليوم الجمعة، إلى أن إيران لن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم.
وقال فرحاني، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "إيران لن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، لكنها قد تقدم بعض التنازلات".
وأضاف: "الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الصراع مع إيران بمكالمة واحدة لإسرائيل".
وتابع: "المفاوضات مع إيران يمكن أن تُستأنف بسهولة إذا أمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب إسرائيل بوقف هجماتها على إيران".
هذا وكرّر فرحاني الموقف الإيراني القائل باستحالة المحادثات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية،