إيران: لن نوقف تخصيب اليورانيوم ولكن التنازلات ممكنة

أشار الناطق باسم الرئاسة ماجد فرحاني، اليوم الجمعة، إلى أن لن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم.

وقال فرحاني، في تصريح لشبكة " إن" الأميركية، إن "إيران لن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، لكنها قد تقدم بعض التنازلات".

وأضاف: " قادرة على إنهاء الصراع مع إيران بمكالمة واحدة لإسرائيل".

وتابع: "المفاوضات مع إيران يمكن أن تُستأنف بسهولة إذا أمر الرئيس بوقف هجماتها على إيران".

هذا وكرّر فرحاني الموقف القائل باستحالة المحادثات في ظل استمرار الضربات ،