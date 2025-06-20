ترامب يعلن عن "مهلة" لإيران.. هذه مدتها!

قال الرئيس الأميركي ، الجمعة، إنه سيكون "من الصعب مطالبة بوقف الضربات على ".

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وذكر ، في حديثه لصحفيين أنهُ "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية"، وأضاف: "سنرى إن كان الإيرانيون سيحكّمون العقل". وذكر ، في حديثه لصحفيين أنهُ "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية"، وأضاف: "سنرى إن كان الإيرانيون سيحكّمون العقل".



وتابع "سأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد.. مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم لا".

وأبدى ترامب عدم تفاؤله بقدرة على المساعدة في إنهاء النزاع، فيما قال في الوقت نفسه إن "أداء إسرائيل جيّد بينما إيران أقلُّ جودة".

وتابع: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي، ومديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي".



وأردف قائلا: "يصعب أن نصدق نية إيران بخصوص أن برنامجها سلمي".