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عربي-دولي

ترامب يعلن عن "مهلة" لإيران.. هذه مدتها!

Lebanon 24
20-06-2025 | 15:58
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيكون "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات على إيران".
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وذكر ترامب، في حديثه لصحفيين أنهُ "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية"، وأضاف: "سنرى إن كان الإيرانيون سيحكّمون العقل".

وتابع "سأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد.. مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم لا".
 
وأبدى ترامب عدم تفاؤله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع، فيما قال في الوقت نفسه إن "أداء إسرائيل جيّد بينما إيران أقلُّ جودة".
 
وتابع: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي، ومديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي".

وأردف قائلا: "يصعب أن نصدق نية إيران بخصوص أن برنامجها النووي سلمي".
 
 
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