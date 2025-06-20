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انفجارات تُسمع في حيفا.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 16:54
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ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء الجمعة، أنَّ الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مُسيرة قبالة حيفا من دون تفعيل صافرات الإنذار.
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في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن وقوع انفجار في حيفا يعتقد أنه نتيجة اعتراض مُسيرة في منطقة البحر.
 
بدورها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن سكان حيفا وكريات شمونة أبلغوا عن سماع دوي انفجارات قوية.
 
مسيرة مصدرها إيران
 
 
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو اعترض مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل".


وذكر أنه "وفقاً للسياسة المتّبعة، فإنه لم يجرِ تفعيل الإنذارات". 
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