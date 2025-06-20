انفجارات تُسمع في حيفا.. ماذا يجري هناك؟

ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء الجمعة، أنَّ الجيش اعترض طائرة مُسيرة قبالة حيفا من دون تفعيل صافرات الإنذار.

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في غضون ذلك، أفادت هيئة البث عن وقوع انفجار في حيفا يعتقد أنه نتيجة اعتراض مُسيرة في منطقة البحر.

بدورها، قالت صحيفة " " الإسرائيلية أن سكان حيفا وكريات شمونة أبلغوا عن سماع دوي انفجارات قوية.

مسيرة مصدرها

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو اعترض مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه ".





وذكر أنه "وفقاً للسياسة المتّبعة، فإنه لم يجرِ تفعيل الإنذارات".