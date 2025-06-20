25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على غرب إيران.. واعتراض 15 مسيّرة منذ الصباح
Lebanon 24
20-06-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
مساء اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استكمل تنفيذ سلسلة من
الغارات
الجوية على أهداف في غرب
إيران
، شملت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات ذخيرة تابعة للقوات
الإيرانية
.
Advertisement
وأوضح الجيش في بيان أن الغارات استهدفت مواقع تُستخدم لإطلاق صواريخ أرض-أرض.
وفي السياق ذاته، أكد الجيش أن الدفاعات الجوية
الإسرائيلية
نجحت في اعتراض 15 طائرة مسيّرة إيرانية منذ ساعات الصباح الأولى.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين
إسرائيل
وإيران لليوم الثامن على التوالي، وسط قلق إقليمي ودولي من اتساع رقعة النزاع وانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: 15 مسيّرة إيرانية تم اعتراضها منذ صباح اليوم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: 15 مسيّرة إيرانية تم اعتراضها منذ صباح اليوم
21/06/2025 02:17:24
21/06/2025 02:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران
21/06/2025 02:17:24
21/06/2025 02:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من إيران نحو منطقة الأغوار
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من إيران نحو منطقة الأغوار
21/06/2025 02:17:24
21/06/2025 02:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض 7 مسيّرات أُطلقت من إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض 7 مسيّرات أُطلقت من إيران
21/06/2025 02:17:24
21/06/2025 02:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
انفجارات تُسمع في حيفا.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
انفجارات تُسمع في حيفا.. ماذا يجري هناك؟
16:54 | 2025-06-20
20/06/2025 04:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة.. ما هي مخاطر "محاصرة إيران"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة.. ما هي مخاطر "محاصرة إيران"؟
16:41 | 2025-06-20
20/06/2025 04:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:25 | 2025-06-20
20/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الحرس الثوري" إلى "فيلق القدس".. ماذا نعرف عن "قوى إيران"؟
Lebanon 24
من "الحرس الثوري" إلى "فيلق القدس".. ماذا نعرف عن "قوى إيران"؟
16:00 | 2025-06-20
20/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن عن "مهلة" لإيران.. هذه مدتها!
Lebanon 24
ترامب يعلن عن "مهلة" لإيران.. هذه مدتها!
15:58 | 2025-06-20
20/06/2025 03:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
23:12 | 2025-06-19
19/06/2025 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
Lebanon 24
بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
02:20 | 2025-06-20
20/06/2025 02:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
05:46 | 2025-06-20
20/06/2025 05:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
05:12 | 2025-06-20
20/06/2025 05:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2025-06-20
انفجارات تُسمع في حيفا.. ماذا يجري هناك؟
16:41 | 2025-06-20
تفاصيل مثيرة.. ما هي مخاطر "محاصرة إيران"؟
16:25 | 2025-06-20
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:00 | 2025-06-20
من "الحرس الثوري" إلى "فيلق القدس".. ماذا نعرف عن "قوى إيران"؟
15:58 | 2025-06-20
ترامب يعلن عن "مهلة" لإيران.. هذه مدتها!
15:02 | 2025-06-20
دول عديدة تغلق سفاراتها في إيران.. من هي؟
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
21/06/2025 02:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
21/06/2025 02:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
21/06/2025 02:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24