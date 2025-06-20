الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على غرب إيران.. واعتراض 15 مسيّرة منذ الصباح

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وأوضح الجيش في بيان أن الغارات استهدفت مواقع تُستخدم لإطلاق صواريخ أرض-أرض. أعلن الجيش مساء اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استكمل تنفيذ سلسلة من الجوية على أهداف في غرب ، شملت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات ذخيرة تابعة للقوات .وأوضح الجيش في بيان أن الغارات استهدفت مواقع تُستخدم لإطلاق صواريخ أرض-أرض.

وفي السياق ذاته، أكد الجيش أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض 15 طائرة مسيّرة إيرانية منذ ساعات الصباح الأولى.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين وإيران لليوم الثامن على التوالي، وسط قلق إقليمي ودولي من اتساع رقعة النزاع وانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.