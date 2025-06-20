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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على غرب إيران.. واعتراض 15 مسيّرة منذ الصباح

Lebanon 24
20-06-2025 | 16:52
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استكمل تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في غرب إيران، شملت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية.
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وأوضح الجيش في بيان أن الغارات استهدفت مواقع تُستخدم لإطلاق صواريخ أرض-أرض.
 
وفي السياق ذاته، أكد الجيش أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في اعتراض 15 طائرة مسيّرة إيرانية منذ ساعات الصباح الأولى.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الثامن على التوالي، وسط قلق إقليمي ودولي من اتساع رقعة النزاع وانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
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