25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أسبوع ثان من الحرب.. إسرائيل تضرب أصفهان واغتيالات في قم والحرس الثوري يتوعد
Lebanon 24
20-06-2025
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت الحرب بين
إسرائيل
وإيران أسبوعها الثاني، مع تمسك الحكومة
الإسرائيلية
بالمضي في المواجهة حتى "تحقيق كامل الأهداف". فيما أكد الجانب
الإيراني
أن لديه ما يكفي من العتاد لمواصلة القتال طويلاً.
Advertisement
وشهدت الساعات الماضية تبادلا للهجمات بين البلدين. فقد شنت إسرائيل هجمات عدة على أصفهان جنوب البلاد، حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات.
أما في قم التي تبعد نحو 157 كلم
جنوب غرب
طهران
، فأفيد عن ضربات استهدفت أحد المباني وأدت إلى اغتيال شخصين، وإصابة 4 وفق ما نقل موقع "انتخاب" الحكومة.
فيما أعلن سلاح الجو
الإسرائيلي
في بيان اليوم السبت أنه شن موجة جديدة من
الغارات
على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط
إيران
.
مسيرات
"شاهد"
في المقابل، أكد
الحرس الثوري
في بيان أنه أطلق الموجة الـ 18 من الصواريخ نحو
تل أبيب
ومطار بن غوريون وضد أهداف عسكرية ومراكز دعم عملياتية للجيش الإسرائيلي.
كما أضاف أنه استخدم "عددًا كبيرًا من طائرات شاهد 136 المسيرة الانتحارية والقتالية، وصواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب والسائل". وزعم أن أنظمة الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض تلك المسيرات التي حلقت بحرية فوق المناطق الإسرائيلية.
إلى ذلك، أكد الحرس الثوري أن العمليات الصاروخية ستستمر بشكل متواصل، وفق تعبيره.
ومنذ الأسبوع الماضي شنت إسرائيل بشكل مباغت هجمات على مناطق عدة في إيران، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية، فضلا عن منشآت نووية.
كما اغتالت نحو 30 قائداً عسكرياً كباراً، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي قبل يومين، على رأسهم رئيس الأركان اللواء محمد باقري، وحسين سلامي قائد
الحرس الثوري الإيراني
منذ 2019، فضلا عن غلام
علي رشيد
، قائد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري، وأمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، بالغضافة إلى العميد طاهر بور قائد وحدة الطائرات المسيّرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري، والعميد داود شيخيان قائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري، واللواء مهدي رباني
نائب رئيس
هيئة الأركان العامة للعمليات في الجيش الإيراني، الذي قُتل مع زوجته وأولاده.
كذلك اغتالت نحو 14 عالماً نووياً عبر غارات دقيقة على منازلهم أو تفجر سيارات مفخخة في طهران.
في حين ردت إيران عبر إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية نحو إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل إستهدفت وزارة الدفاع الإيرانية..والحرس الثوري يتوعّد
Lebanon 24
إسرائيل إستهدفت وزارة الدفاع الإيرانية..والحرس الثوري يتوعّد
21/06/2025 08:27:17
21/06/2025 08:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل في بيان بدفع ثمن باهظ لقتلها قائده محمد سلامي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل في بيان بدفع ثمن باهظ لقتلها قائده محمد سلامي (سكاي نيوز)
21/06/2025 08:27:17
21/06/2025 08:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل ترجح اغتيال كافة قيادات شعبة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل ترجح اغتيال كافة قيادات شعبة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني
21/06/2025 08:27:17
21/06/2025 08:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: قمنا باغتيال هؤلاء القادة الكبار في الحرس الثوريّ
Lebanon 24
إسرائيل: قمنا باغتيال هؤلاء القادة الكبار في الحرس الثوريّ
21/06/2025 08:27:17
21/06/2025 08:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائب ترامب يحذر "الوقت ينفد".. وهذا ما كشفه عن قراره
Lebanon 24
نائب ترامب يحذر "الوقت ينفد".. وهذا ما كشفه عن قراره
01:00 | 2025-06-21
21/06/2025 01:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. من سيقود إيران لاحقا؟
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. من سيقود إيران لاحقا؟
00:48 | 2025-06-21
21/06/2025 12:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو الشرط الذي تتمسك به طهران قبل قرار ترامب؟
Lebanon 24
ما هو الشرط الذي تتمسك به طهران قبل قرار ترامب؟
00:36 | 2025-06-21
21/06/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يُعلنها: لن نوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل
Lebanon 24
عراقجي يُعلنها: لن نوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل
00:09 | 2025-06-21
21/06/2025 12:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نجاته من القصف الاسرائيلي.. اليكم التعليق الاول لمستشار المرشد الايراني
Lebanon 24
بعد نجاته من القصف الاسرائيلي.. اليكم التعليق الاول لمستشار المرشد الايراني
23:55 | 2025-06-20
20/06/2025 11:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
Lebanon 24
بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
02:20 | 2025-06-20
20/06/2025 02:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
05:12 | 2025-06-20
20/06/2025 05:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
05:46 | 2025-06-20
20/06/2025 05:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:25 | 2025-06-20
20/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2025-06-21
نائب ترامب يحذر "الوقت ينفد".. وهذا ما كشفه عن قراره
00:48 | 2025-06-21
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. من سيقود إيران لاحقا؟
00:36 | 2025-06-21
ما هو الشرط الذي تتمسك به طهران قبل قرار ترامب؟
00:09 | 2025-06-21
عراقجي يُعلنها: لن نوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل
23:55 | 2025-06-20
بعد نجاته من القصف الاسرائيلي.. اليكم التعليق الاول لمستشار المرشد الايراني
23:54 | 2025-06-20
ترامب يكشف سرا عن سد النهضة.. اليكم ما قاله
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
21/06/2025 08:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
21/06/2025 08:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
21/06/2025 08:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24