وزير الخارجية الاسرائيلي: أخّرنا إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا سنتين أو 3

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أعلن جدعون ساعر أن الضربات العسكرية أخرت لمدة "سنتين أو ثلاث" إمكانية امتلاك سلاحا نوويا.وقال ساعر في مقابلة مع صحيفة " " نشرت اليوم السبت، إن الهجوم أسفر عن نتائج "بالغة الأهمية".وأضاف: "أخرنا لمدة سنتين أو 3 على الاقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية".وقال: "حقيقة أننا قضينا على هؤلاء الأفراد الذين قادوا وطوروا عملية تسليح البرنامج ، أمر بالغ الأهمية من حيث النتائج".وأضاف ساعر: "حققنا بالفعل الكثير لكننا سنفعل كل ما نستطيع. لن نتوقف حتى نفعل كل ما هو ممكن للقضاء على هذا التهديد".وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "إن إتش كيه" ، قال ساعر إن "لن تسمح لإيران بأن تصبح مثل ".واعتبر أن "إيران حاولت أن تحذو حذو الشمالية لأنها تعتقد أن أمن نظامها مضمون بالأسلحة النووية، لكننا لن نسمح بهذا في إيران".(سكاي نيوز)