وزير الخارجية الاسرائيلي: أخّرنا إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا سنتين أو 3

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر أن الضربات العسكرية الإسرائيلية
أخرت لمدة "سنتين أو ثلاث" إمكانية امتلاك إيران
سلاحا نوويا.
وقال ساعر في مقابلة مع صحيفة "بيلد
" الألمانية
نشرت اليوم السبت، إن الهجوم الإسرائيلي
أسفر عن نتائج "بالغة الأهمية".
وأضاف: "أخرنا لمدة سنتين أو 3 على الاقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية".
وقال: "حقيقة أننا قضينا على هؤلاء الأفراد الذين قادوا وطوروا عملية تسليح البرنامج النووي
، أمر بالغ الأهمية من حيث النتائج".
وأضاف ساعر: "حققنا بالفعل الكثير لكننا سنفعل كل ما نستطيع. لن نتوقف حتى نفعل كل ما هو ممكن للقضاء على هذا التهديد".
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "إن إتش كيه" اليابانية
، قال ساعر إن إسرائيل
"لن تسمح لإيران بأن تصبح مثل كوريا الشمالية
".
واعتبر أن "إيران حاولت أن تحذو حذو كوريا
الشمالية لأنها تعتقد أن أمن نظامها مضمون بالأسلحة النووية، لكننا لن نسمح بهذا في إيران".(سكاي نيوز)