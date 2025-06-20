Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الاسرائيلي: أخّرنا إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا سنتين أو 3

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1379784-638860833563071910.jpg
Doc-P-1379784-638860833563071910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الضربات العسكرية الإسرائيلية أخرت لمدة "سنتين أو ثلاث" إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا.
Advertisement

وقال ساعر في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرت اليوم السبت، إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن نتائج "بالغة الأهمية".

وأضاف: "أخرنا لمدة سنتين أو 3 على الاقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية".

وقال: "حقيقة أننا قضينا على هؤلاء الأفراد الذين قادوا وطوروا عملية تسليح البرنامج النووي، أمر بالغ الأهمية من حيث النتائج".

وأضاف ساعر: "حققنا بالفعل الكثير لكننا سنفعل كل ما نستطيع. لن نتوقف حتى نفعل كل ما هو ممكن للقضاء على هذا التهديد".

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، قال ساعر إن إسرائيل "لن تسمح لإيران بأن تصبح مثل كوريا الشمالية".

واعتبر أن "إيران حاولت أن تحذو حذو كوريا الشمالية لأنها تعتقد أن أمن نظامها مضمون بالأسلحة النووية، لكننا لن نسمح بهذا في إيران".(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره البريطاني اتفقا على استحالة تطوير أو امتلاك إيران سلاحاً نووياً
lebanon 24
21/06/2025 08:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هدف إسرائيل النهائي هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
lebanon 24
21/06/2025 08:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: المفاوضات مع إيران في روما ستركز على عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا أو تخصيب اليورانيوم بأي نسبة
lebanon 24
21/06/2025 08:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ترمب كان واضحًا بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي
lebanon 24
21/06/2025 08:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2025-06-21
00:48 | 2025-06-21
00:36 | 2025-06-21
00:09 | 2025-06-21
23:55 | 2025-06-20
23:54 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24