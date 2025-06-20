ترامب: إيران تريد الحديث معنا لا مع أوروبا

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أوضح الرئيس الأميركي أمس الجمعة، أن مهلة الأسبوعين هي الحد لاتخاذ قرار بشأن ، موضحاً أن المهلة جاءت ليرى العالم ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده، على حد تعبيره.وأضاف للصحافيين لدى وصوله الى موريستاون في ولاية نيوجرزي، أنه ربما يدعم وقف إطلاق النار، رغم ذلك رأى أن من الصعب إقناع أي طرف بوقف الضربات.كما اعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي، ورأى أن مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أخطأت في الإشارة إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.أيضاً أعرب سيد عن عدم تفاؤله بقدرة على المساعدة في إنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، في إشارة منه إلى اجتماعات جنيف التي عقدت اليوم مع عباس عراقجي مع الأوروبيين.وقال: "إيران تريد الحديث معنا لا مع "، مؤكداً أن المحادثات جارية وبانتظار النتائج.إلى ذلك، اعتبر أن أداء جيد وإيران تعاني في المواجهات، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على السلاح .وتابع أن العالم أحيانا يحتاج إلى القوة لصنع السلام، مؤكداً على أن آخر شيء يمكن فعله هو إرسال قوات برية أميركية لمواجهة إيران.(العربية)