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عربي-دولي
ترامب: إيران تريد الحديث معنا لا مع أوروبا
Lebanon 24
20-06-2025
|
23:16
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أوضح الرئيس الأميركي
الرئيس دونالد ترامب
أمس الجمعة، أن مهلة الأسبوعين هي الحد
الأقصى
لاتخاذ قرار بشأن
إيران
، موضحاً أن المهلة جاءت ليرى العالم ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده، على حد تعبيره.
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وأضاف للصحافيين لدى وصوله الى موريستاون في ولاية نيوجرزي، أنه ربما يدعم وقف إطلاق النار، رغم ذلك رأى أن من الصعب إقناع أي طرف بوقف الضربات.
كما اعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي، ورأى أن مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أخطأت في الإشارة إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.
أيضاً أعرب سيد
البيت الأبيض
عن عدم تفاؤله بقدرة
الأوروبيين
على المساعدة في إنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، في إشارة منه إلى اجتماعات جنيف التي عقدت اليوم مع
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي مع الأوروبيين.
وقال: "إيران تريد الحديث معنا لا مع
أوروبا
"، مؤكداً أن المحادثات جارية وبانتظار النتائج.
إلى ذلك، اعتبر
ترامب
أن أداء
إسرائيل
جيد وإيران تعاني في المواجهات، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على السلاح
النووي
.
وتابع أن العالم أحيانا يحتاج إلى القوة لصنع السلام، مؤكداً على أن آخر شيء يمكن فعله هو إرسال قوات برية أميركية لمواجهة إيران.(العربية)
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