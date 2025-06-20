زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال إيران.. ولا إصابات

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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات بمقياس ريختر شمالي ، أمس الجمعة، وفقا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء، في حين ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية أن قوته بلغت 5.2 درجة.وأفاد أن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة حوالي 37 كيلومترا جنوب غربي مدينة سمنان.كما شعر سكان مدن وكرج ودماوند وقم بالزلزال، وفقا للتلفزيون الرسمي، الذي أوضح أن الزلزال وقع في محيط مدينة سرخه بمحافظة سمنان، على بعد 150 كيلومترا من .وذكرت الرسمية (إرنا) أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن الأضرار طفيفة، مضيفة أن منزلا واحدا فقط تضرر.(العربية)