بوتين يكشف: نبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر

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كشف ، أمس الجمعة، أن بلاده وقعت مع عقودا لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في مدينة بوشهر، بخلاف المفاعل الذي يعمل حاليا.وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أوضح أن العمل في بوشهر مستمر رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة.وقال: "لا نجلي موظفينا من هناك"، علما أنه سبق أن أشار إلى أن عدد العاملين في محطة بوشهر بلغ نحو 600 شخص.وذكر بوتين أن وافق على ضمان سلامة العاملين في المنشأة، في مدينة بوشهر المطلة على .من جهة أخرى، جدد دعمه لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك في ظل الصراع القائم مع .وقال: "ندافع عن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، مؤكدا أن موقف في هذا الشأن لم يتغير.كما أشار بوتين إلى أنه قدم بعض الأفكار لحل الصراع، خلال محادثات أجراها مؤخرا مع كل من إسرائيل وإيران.وكانت روسيا قد حذرت مؤخرا من تدخل عسكري أميركي في النزاع، ومن خطر حدوث كارثة نووية إذا تم قصف منشأة بوشهر.(سكاي نيوز)