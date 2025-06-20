من بينها وحدة "شالداغ".. هذه خطة إسرائيل البديلة للتعامل مع منشأة "فوردو" الايرانية

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في حال قرر الرئيس الأميركي عدم التدخل عسكريا في الصراع بين وايران، تدرس نل أبيب خيارات متعددة لتدمير منشأة "فوردو" المحصنة لتخصيب اليورانيوم.وحسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، يتضمن أحد الخيارات الاعتماد على قوات النخبة في سلاح الجو من الوحدة 5101، المعروفة باسم "شالداغ"، التي تعني بالعبرية "طائر الرفراف"، وهو طائر معروف بالغوص تحت الماء للعثور على فريسته.وفي أيلول الماضي، دخل أعضاء من هذه الوحدة مصنع صواريخ تحت الأرض تستخدمه في ، في عملية مباغتة.وقال رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين، لـ"فوكس نيوز": "كان هناك موقع يشبه فوردو، ورغم صغر حجمه فإنه أنتج صواريخ بالستية متطورة ودقيقة باستخدام تكنولوجيا إيرانية، بالإضافة إلى أموال إيرانية".وكانت إسرائيل هاجمت الموقع السوري السري جوا عدة مرات لكنها لم تتمكن من تدميره، حتى دخله جنود من وحدة "شالداغ" في جنح الظلام وتحت الجوية التمويهية، وزرعوا به متفجرات ثم دُمر عن بعد.ومثل مجمع "فوردو" الذي تحصنه الجبال جنوبي ، كان الموقع السوري على عمق 90 مترا تحت الأرض.وقال يادلين: "تولى سلاح الجو حماية الجنود المحيطين، ودخلت وحدة شالداغ واختفى المكان تماما".وأضاف: "كل من يريد إنهاء الحرب سريعا عليه أن يجد طريقة للتعامل مع فوردو. في رأيي مهاجمة فوردو ستؤدي إلى تخفيف حدة الحرب وإنهائها".وأمس الجمعة أشار إلى أن إسرائيل لن تتمكن من تدمير منشأة "فوردو" بمفردها.وتابع في حديثه للصحفيين: "قدرتهم محدودة للغاية. يمكنهم اختراق جزء صغير لكنهم لا يستطيعون التوغل عميقا. ليست لديهم هذه القدرة".وتعتبر المنشأة على نطاق واسع بعيدة عن متناول القنابل، باستثناء "القنابل الخارقة للتحصينات" التي تمتلكها وتستطيع إطلاقها حصرا.(سكاي نيوز)