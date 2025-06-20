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عربي-دولي
ترامب يكشف سرا عن سد النهضة.. اليكم ما قاله
Lebanon 24
20-06-2025
|
23:54
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اعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أن
الولايات المتحدة
"مولت بشكل غبي" سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر.
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وجاء تعليق
ترامب
عبر منشور على منصة "تروث سوشال"، الجمعة، أعلن فيها عن اتفاق سلام بين الكونغو
الديمقراطية
ورواندا.
وكتب ترامب: "يسعدني جدا أن أبلغكم أنني رتبت، بالتعاون مع
وزير الخارجية
ماركو روبيو، معاهدة رائعة بين
جمهورية
الكونغو الديمقراطية ورواندا، في حربهما التي عرفت إراقة دماء بعنف وموتا، بشكل يفوق معظم الحروب الأخرى، واستمرت لعقود".
وأضاف الرئيس الأميركي: "سيحضر ممثلون من رواندا والكونغو إلى
واشنطن
، الإثنين، لتوقيع الوثائق. إنه يوم عظيم لإفريقيا، وبصراحة، يوم عظيم للعالم".
وقال: :لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لهذا، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لوقف الحرب بين
الهند
وباكستان، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لوقف الحرب بين صربيا وكوسوفو، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (سد ضخم بنته إثيوبيا، مولته بغباء الولايات المتحدة، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل)، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لإبرام الاتفاقيات الإبراهيمية في
الشرق الأوسط
، التي، إذا سارت الأمور على ما يرام، ستوقع عليها دول إضافية، وستوحد الشرق الأوسط لأول مرة. لا، لن أحصل على جائزة نوبل للسلام بغض النظر عما أفعله، بما في ذلك
روسيا
وأوكرانيا، وإسرائيل وإيران، مهما كانت تلك النتائج، لكن الناس يعرفون، وهذا كل ما يهمني".
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