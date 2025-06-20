بعد نجاته من القصف الاسرائيلي.. اليكم التعليق الاول لمستشار المرشد الايراني

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ففي منشور على حسابه في منصة إكس اعتبر مستشار المرشد الذي لا يزال يعالج، اليوم السبت أن "قدره كان أن ينجو من القصف " بعدما وجه أمس رسالة إلى المرشد ، أطل الذي استهدف الأسبوع الماضي بغارات إسرائيلية، ثانية، منؤكدا أنه مستعد للتضحية.ففي منشور على حسابه في منصة إكس اعتبر مستشار المرشد الذي لا يزال يعالج، اليوم السبت أن "قدره كان أن ينجو من القصف "

كما أضاف أنه "مستعد للتضحية بنفسه 100 مرة من أجل الشعب الإيراني"، وفق تعبيره.



إلى ذلك أكد شمخاني أن " المشرق بات قريباً".



وكان الذي نُقل إلى المستشفى فجر حزيران بعد إصابته بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي شنته على منزله، أوضح أمس أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت .



أتى ذلك، بعدما كشف مصادر مطلعة سابقا بأن شمخاني خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها.