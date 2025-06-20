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بعد نجاته من القصف الاسرائيلي.. اليكم التعليق الاول لمستشار المرشد الايراني

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:55
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بعدما وجه أمس رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أطل علي شمخاني الذي استهدف الأسبوع الماضي بغارات إسرائيلية، ثانية، منؤكدا أنه مستعد للتضحية.
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ففي منشور على حسابه في منصة إكس اعتبر مستشار المرشد الذي لا يزال يعالج، اليوم السبت أن "قدره كان أن ينجو من القصف الإسرائيلي"
كما أضاف أنه "مستعد للتضحية بنفسه 100 مرة من أجل الشعب الإيراني"، وفق تعبيره.

إلى ذلك أكد شمخاني أن "يوم النصر المشرق بات قريباً".

وكان مستشار خامنئي الذي نُقل إلى المستشفى فجر يوم 13 حزيران بعد إصابته بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على منزله، أوضح أمس أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

أتى ذلك، بعدما كشف مصادر مطلعة سابقا بأن شمخاني خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها.
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