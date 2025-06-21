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عربي-دولي

نائب ترامب يحذر "الوقت ينفد".. وهذا ما كشفه عن قراره

Lebanon 24
21-06-2025 | 01:00
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بينما يترقب العالم أجمع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال الدخول في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بعد منحه طهران مهلة أسبوعين للرد على مقترح قدمه بشأن برنامجها النووي، أكد نائبه، جي دي فانس، أن الرئيس سيركز في قراره على المصلحة الوطنية للبلاد.
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وأضاف فانس فس مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ليل الجمعة أن ترامب سيمنح فرصة للدبلوماسية، وحين يقرر أن " الدبلوماسية قد استنفدت أغراضها وأنه لن يحصل على شيء من المحادثات مع الجانب الإيراني عندهاسيتخذ القرار المناسب".
كما أرف قائلا "عند استنفاد الدبلوماسية أعتقد أن الرئيس سيفعل ماعليه فعله". إلا أنه حذر في القوت عينه من أن الوقت ينفد.
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