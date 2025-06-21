نائب ترامب يحذر "الوقت ينفد".. وهذا ما كشفه عن قراره

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بينما يترقب العالم أجمع قرار الرئيس الأميركي بشأن احتمال الدخول في الحرب ، بعد منحه مهلة أسبوعين للرد على مقترح قدمه بشأن برنامجها ، أكد نائبه، ، أن الرئيس سيركز في قراره على المصلحة الوطنية للبلاد.وأضاف فس مقابلة مع شبكة " " ليل الجمعة أن سيمنح فرصة للدبلوماسية، وحين يقرر أن " الدبلوماسية قد استنفدت أغراضها وأنه لن يحصل على شيء من المحادثات مع الجانب عندهاسيتخذ القرار المناسب".كما أرف قائلا "عند استنفاد الدبلوماسية أعتقد أن الرئيس سيفعل ماعليه فعله". إلا أنه حذر في القوت عينه من أن الوقت ينفد.