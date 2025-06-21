بواسطة طائرات مقاتلة.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني في الحرس الثوري

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أكد الجيش ، السبت، اغتيال المسيّرات الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو هاجم واغتال بواسطة طائرات مقاتلة أمين فور جودخي، قائد لواء الطائرات غير المأهولة الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري".وتابع: "في إطار منصبه، دفع أمين فور جودخي مئات الطائرات غير المأهولة نحو أراضي ، من منطقة الأهواز جنوب غربي ".و"بعد اغتيال طهار فور قائد مقر الطائرات غير المأهولة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري في 13 يونيو، تولى جودخي دورا مركزيا في نشاطات المقر"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.ولم يتضح على الفور الموقع الذي تم به استهداف المسؤول العسكري الإيراني البارز.وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر من صباح السبت، أنه شن موجة جديدة من على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها وسط إيران، في اليوم التاسع من الحرب بين البلدين.وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف "بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران".(سكاي نيوز)