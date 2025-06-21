كاتس: اغتلنا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

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مع دخول المواجهات يومها التاسع، أعلن ، يسرائيل كاتس، اغتيال سعيد إيزادي، قائد فيلق التابع لفيلق في .وقال كاتس في بيان اليوم السبت، إن القوات الإسرائيلية قضت على إيزادي "الذي قاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأشهر التي سبقت الحملة على ،"خطة تدمير عبر غارة برية من عدة مواقع في وقت واحد" وفق تعبيره.كما أشار إلى أن إزادي هو "القائد الأعلى في الحرس الثوري الذي كان على اتصال بحماس في غزة وحركة ، حيث موّلهما وسلّحهما استعدادًا لـ 7 تشرين الاول"كذلك أوضح أن عملية الاغتيال تمت في في شقة بمدينة قم.