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كاتس: اغتلنا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

Lebanon 24
21-06-2025 | 01:49
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مع دخول المواجهات الإسرائيلية الإيرانية يومها التاسع، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اغتيال سعيد إيزادي، قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري.
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وقال كاتس في بيان اليوم السبت، إن القوات الإسرائيلية قضت على إيزادي "الذي قاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأشهر التي سبقت الحملة على إيران،"خطة تدمير إسرائيل عبر غارة برية من عدة مواقع في وقت واحد" وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن إزادي هو "القائد الأعلى في الحرس الثوري الذي كان على اتصال بحماس في غزة وحركة الجهاد الإسلامي، حيث موّلهما وسلّحهما استعدادًا لـ 7 تشرين الاول"

كذلك أوضح أن عملية الاغتيال تمت في في شقة بمدينة قم.
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