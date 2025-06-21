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ايران تشكو غروسي إلى مجلس الأمن

Lebanon 24
21-06-2025 | 03:03
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مع تصاعد الانتقادات الإيرنية مؤخراً ضد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية،رافاييل غروسي، وتحميله مسؤولية الهجوم الإسرائيلي على إيران، أعلن المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني أنه قدم شكوى لمجلس الأمن ضده.
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كما اعتبر إيرواني أن تصريحات غروسي "عشية العدوان الإسرائيلي شكلت انتهاكا واضحا لمبدأ الحياد"

وكان المندوب الإيراني شدد خلال كلمة ألقاها مساء أمس الجمعة أمام مجلس الأمن، أن "إسرائيل استهدفت منشآت نووية إيرانية وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة"

فيما حذر غروسي أمام مجلس الأمن أمس من أن ضربة إسرائيلية على محطة بوشهر النووية في جنوب إيران قد تكون لها عواقب "وخيمة" ومن شأنها إطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات في البيئة.
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