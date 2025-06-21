ايران تشكو غروسي إلى مجلس الأمن

مع تصاعد الانتقادات الإيرنية مؤخراً ضد مدير ، ، وتحميله مسؤولية الهجوم على ، أعلن المندوب في ، أنه قدم شكوى لمجلس الأمن ضده.

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كما اعتبر إيرواني أن تصريحات غروسي "عشية العدوان الإسرائيلي شكلت انتهاكا واضحا لمبدأ الحياد"وكان المندوب الإيراني شدد خلال كلمة ألقاها مساء أمس الجمعة أمام ، أن " استهدفت منشآت نووية إيرانية وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة"فيما حذر غروسي أمام مجلس الأمن أمس من أن ضربة إسرائيلية على محطة بوشهر النووية في جنوب إيران قد تكون لها عواقب "وخيمة" ومن شأنها إطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات في البيئة.