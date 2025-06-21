28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"عرض غير عادي".. ماذا تبلغت إيران من أوروبا؟
Lebanon 24
21-06-2025
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تصاعد المواجهة بين
إيران
وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، تشهد جنيف اجتماعات دبلوماسية حساسة بمشاركة
وزير الخارجية
الإيراني
ونظرائه من دول الترويكا الأوروبية، وسط غياب أميركي لافت، وترقب حذر لقرار حاسم من الرئيس
دونالد ترامب
خلال أسبوعين.
Advertisement
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن
الأوروبيين
قدموا عرضاً شاملاً لطهران يشمل وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، وتفكيك المنشآت النووية، والحد من قدرات إيران الصاروخية، مقابل ضمانات بعدم تغيير النظام.
لكن التسريبات تشير إلى أن
واشنطن
لن تقبل بأقل من "صفر تخصيب"، وهو شرط يعتبر في طهران "خطاً أحمر"، وفق ما ذكر تقرير لشبكة "
سكاي نيوز
عربية".
انقسام داخل واشنطن.. وخلافات أوروبية
في المقابل، تدور النقاشات داخل الإدارة الأميركية بين
تيار
متشدد يرى أن الفرصة مواتية للقضاء على البرنامج
النووي
الإيراني، وآخر يحذّر من تكرار تجربة "حرب لا تنتهي" على غرار
العراق
.
وبينما تواصل واشنطن اتصالاتها غير المباشرة مع طهران عبر المبعوث ستيف ويتكوف، يراهن الأوروبيون على تحقيق "خرق
دبلوماسي
" في جنيف، رغم تحفظات الإيرانيين على إدراج ملفات الصواريخ والميليشيات في التفاوض.
إيران تحذر من توسع الحرب
وفي مقابلة من طهران، حذر رئيس تحرير صحيفة "الوفاق"، مختار حداد، من أن أي تدخل أميركي مباشر سيقود إلى "توسيع الحرب في المنطقة"، ملمحا إلى خيارات مفتوحة تشمل استهداف القواعد الأميركية والسفن في الخليج، كما حصل بعد اغتيال قاسم سليماني.
أما الخبير العسكري خالد حمادة، فقد أكد أن الأطراف باتت في مواجهة "لا رجعة فيها"، مشيراً إلى أن تل أبيب لن تتراجع بعد الضربات التي تلقتها، فيما ترى واشنطن أن الحل العسكري يجب أن يأتي تحت مظلة دولية.
وأشار حمادة إلى أن إيران رغم الخسائر، ما زالت تمتلك قدرة على التسبب بعدم استقرار إقليمي واسع، بما يشمل تهديد الملاحة في مضيق هرمز وتفعيل أذرعها في
لبنان
واليمن والعراق.
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
رسالة "غير عادية" إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة "غير عادية" إلى "حزب الله"
21/06/2025 13:40:01
21/06/2025 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية مشغرة تبلغت من الجيش أنه سيعمل على تفجير صاروخ في نطاق البلدة
Lebanon 24
بلدية مشغرة تبلغت من الجيش أنه سيعمل على تفجير صاروخ في نطاق البلدة
21/06/2025 13:40:01
21/06/2025 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "واللا: الإسرائيلي: حجم انفجارات غير عادي في شمال قطاع غزة
Lebanon 24
موقع "واللا: الإسرائيلي: حجم انفجارات غير عادي في شمال قطاع غزة
21/06/2025 13:40:01
21/06/2025 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تصف الضربات الإسرائيلية في إيران بأنها "غير مقبولة" و"غير مبررة"
Lebanon 24
روسيا تصف الضربات الإسرائيلية في إيران بأنها "غير مقبولة" و"غير مبررة"
21/06/2025 13:40:01
21/06/2025 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تتجه إيران إلى خنق إمدادات الطاقة للغرب؟.. تقرير لـ"The Spectator" يكشف
Lebanon 24
هل تتجه إيران إلى خنق إمدادات الطاقة للغرب؟.. تقرير لـ"The Spectator" يكشف
03:30 | 2025-06-21
21/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الحرب.. حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
وسط الحرب.. حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى الشرق الأوسط
06:24 | 2025-06-21
21/06/2025 06:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: حكومة نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي
Lebanon 24
الرئيس التركي: حكومة نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي
06:23 | 2025-06-21
21/06/2025 06:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرات إيرانية خرقت أجواء إسرائيل وتصيب أهدافها
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرات إيرانية خرقت أجواء إسرائيل وتصيب أهدافها
05:58 | 2025-06-21
21/06/2025 05:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"أدار عمليات من لبنان".. هذا ما كشفته إسرائيل عن المنسق الرئيسي بين إيران وحماس!
Lebanon 24
"أدار عمليات من لبنان".. هذا ما كشفته إسرائيل عن المنسق الرئيسي بين إيران وحماس!
05:49 | 2025-06-21
21/06/2025 05:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:25 | 2025-06-20
20/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
09:28 | 2025-06-20
20/06/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"يلا باي دبّر راسك"... ممثل لبنانيّ عن زوجته: "تركتني وراحت" (فيديو)
Lebanon 24
"يلا باي دبّر راسك"... ممثل لبنانيّ عن زوجته: "تركتني وراحت" (فيديو)
06:58 | 2025-06-20
20/06/2025 06:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله نتنياهو بشأن لبنان.. تقريرٌ يتحدّث!
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله نتنياهو بشأن لبنان.. تقريرٌ يتحدّث!
14:55 | 2025-06-20
20/06/2025 02:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-06-21
هل تتجه إيران إلى خنق إمدادات الطاقة للغرب؟.. تقرير لـ"The Spectator" يكشف
06:24 | 2025-06-21
وسط الحرب.. حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى الشرق الأوسط
06:23 | 2025-06-21
الرئيس التركي: حكومة نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي
05:58 | 2025-06-21
بالفيديو.. مسيرات إيرانية خرقت أجواء إسرائيل وتصيب أهدافها
05:49 | 2025-06-21
"أدار عمليات من لبنان".. هذا ما كشفته إسرائيل عن المنسق الرئيسي بين إيران وحماس!
05:43 | 2025-06-21
"بنك أهداف جديد" في إيران.. إليكم ما كشفته صحيفة إسرائيلية
فيديو
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
21/06/2025 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
21/06/2025 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
21/06/2025 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24