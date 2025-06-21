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عربي-دولي

7 أنواع ذات قدرات تدميرية وتقنية عالية.. صواريخ إيرانية متطورة لم تستخدمها بعد

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:11
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كشفت مصادر عسكرية متخصصة ان إيران تحتفظ بترسانة صاروخية متقدمة لم تستخدمها في مواجهاتها العسكرية مع إسرائيل حتى الآن. 
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وتشمل هذه الترسانة 7 أنواع رئيسية من الصواريخ المتطورة ذات قدرات تدميرية وتقنية عالية.

صواريخ الكروز السريعة
تمتلك إيران صواريخ كروز متطورة تتميز بسرعتها العالية وصعوبة اكتشافها، نظراً لقدرتها الفائقة على المناورة أثناء الطيران، مما يجعلها تشكل تحدياً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوي.

منظومة خرمشهر-خيبر
يُعتبر صاروخ خيبر، وهو الطراز الأحدث من منظومة خرمشهر، واحداً من أكثر الصواريخ الإيرانية تدميراً، حيث يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، مما يمنحه قدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة المدى.

صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي
تدّعي إيران أن صاروخ فتاح 2 يُصنف كصاروخ فرط صوتي قادر على المناورة داخل الغلاف الجوي وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخية، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر، مما يجعله أحد أكثر الأسلحة تطوراً في الترسانة الإيرانية.

صاروخ قاسم الباليستي
يتميز صاروخ قاسم الباليستي بدقته العالية في إصابة الأهداف واستخدامه للوقود الصلب، مما يجعله سريع الاستعداد للإطلاق ويقلل من وقت التحضير اللازم.

منظومة ذو الفقار البحرية
صُمم صاروخ ذو الفقار كسلاح أرض-أرض متوسط المدى، ويتمتع بتقنية توجيه متطورة مخصصة لمهاجمة السفن، ويتراوح مداه بين 700 و1000 كيلومتر.

صواريخ سومار بعيدة المدى
تُعد منظومة صواريخ سومار من أكثر الأنظمة تطوراً، حيث يتراوح مداها بين 700 و2500 كيلومتر، وتتمتع بقدرة على التحليق على ارتفاعات عالية يصعب رصدها بواسطة أنظمة الرادار التقليدية.

صاروخ رعد سريع الإطلاق
يصل مدى صاروخ رعد إلى 500 كيلومتر، ويعمل بالوقود الصلب مما يمنحه خفة في الوزن وسرعة في الإطلاق، مما يجعله مناسباً للعمليات السريعة والمفاجئة.

وتشير المصادر العسكرية إلى أن احتفاظ إيران بهذه الترسانة المتطورة من دون استخدامها قد يكون جزءاً من استراتيجية الردع، أو احتفاظاً بها كورقة ضغط في التصعيد المستقبلي مع إسرائيل.(سكاي نيوز)
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