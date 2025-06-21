بـ 50 طائرة.. إسرائيل تنفذ سلسلة غارات على عشرات الأهداف العسكرية في ايران (فيديو)

أكد الجيش ، اليوم السبت، انه قصف الموقع في أصفهان بإيران للمرة الثانية، مشيرا إلى استهداف موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في المجمع النووي.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، "تم اعادة استهداف الموقع النووي في أصفهان الليلة الماضية".



كما أضاف "شنت نحو 50 طائرة حربية الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في ".

#عاجل 🔴سلاح الجو استكمل الليلة الماضية شن سلسلة غارات في أنحاء : تم اعادة استهداف الموقع النووي في أصفهان



⭕️شنت نحو 50 طائرة حربية الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية في ايران وذلك بتوجيه استخباري دقيق ومن خلال نحو 150 ذخيرة.



❌في اطار الضربات وكجزء… pic.twitter.com/TUGf9LKaDh — (@AvichayAdraee) June 21, 2025 Advertisement

وأشار أدرعي أنه كجزء من العمليات التي ينفذها الجيش لضرب المشروع النووي هاجمت طائرات حربية للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان والذي تم استهدافه للمرة الأولى في اليوم الاول للعملية (13 حزيران الجاري).



وقال: "هاجمت الطائرات موقعا لانتاج أجهزة الطرد المركزي داخل مجمع الموقع النووي. كما هاجمت الطائرات أهداف أخرى للنظام الإيراني في منطقة أصفهان".



أيضاً هاجم الجيش الإسرائيلي شاحنات مخصصة لإطلاق المسيرات ، مرفقاً فيديو للحظة استهداف المركبات.



في حين، ذكرت مصادر إيرانية، بأن استهدفت موقع أصفهان النووي، مضيفة أنه لا يوجد تسرب لمواد خطيرة جراء ذلك، وفق ما نقلت .(سكاي نيوز)