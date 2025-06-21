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عربي-دولي

بـ 50 طائرة.. إسرائيل تنفذ سلسلة غارات على عشرات الأهداف العسكرية في ايران (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:21
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، انه قصف الموقع النووي في أصفهان بإيران للمرة الثانية، مشيرا إلى استهداف موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في المجمع النووي.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، "تم اعادة استهداف الموقع النووي في أصفهان الليلة الماضية".

كما أضاف "شنت نحو 50 طائرة حربية الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في ايران".
 
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وأشار أدرعي أنه كجزء من العمليات التي ينفذها الجيش لضرب المشروع النووي الإيراني هاجمت طائرات حربية للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان والذي تم استهدافه للمرة الأولى في اليوم الاول للعملية (13 حزيران الجاري).

وقال: "هاجمت الطائرات موقعا لانتاج أجهزة الطرد المركزي داخل مجمع الموقع النووي. كما هاجمت الطائرات أهداف أخرى للنظام الإيراني في منطقة أصفهان".

أيضاً هاجم الجيش الإسرائيلي شاحنات مخصصة لإطلاق المسيرات الإيرانية، مرفقاً فيديو للحظة استهداف المركبات.

في حين، ذكرت مصادر إيرانية، بأن إسرائيل استهدفت موقع أصفهان النووي، مضيفة أنه لا يوجد تسرب لمواد خطيرة جراء ذلك، وفق ما نقلت وكالة فارس.(سكاي نيوز)

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