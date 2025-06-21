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عربي-دولي
مُتهما أميركا بدعم العدوان الإسرائيلي.. عراقجي: مستعدون للتفاوض على حل
Lebanon 24
21-06-2025
|
04:30
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اعتبر
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، أن الوضع صعب للغاية.
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وقال في تصريحات صحفية من
اسطنبول
حيث وصل اليوم السبت من أجل حضور قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن "أميركا منخرطة في الضغط علينا، وهذا امر مؤسف "
كما أشار إلى ان
الولايات المتحدة
أميركا دعمت الهجمات
الإسرائيلية
منذ البداية.
رغم ذلك، أكد أن
طهران
مستعدة للتفاوض على حل سلمي للبرنامج
النووي
، لكنه كرر المطالبة بضرورة وقف الحرب أولا.
إلى ذلك، شدد على ان الشعب
الإيراني
يقف وراء الجيش ويدعمه.
ولفت إلى أن بلاده "تمارس حقها الشرعي في الدفاع عن النفس ضد عدوان
إسرائيل
غير المبرر".
وكان عراقجي أوضح أمس بعيد لقائه في جينف وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية"، أنه لا مجال لتصفير تخصيب اليورانيوم، وهو الشرط الذي طلبته الولايات المتحدة. إلا أنه ألمح إلى امكانية تقديم بعض التنازلات.(العربية)
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