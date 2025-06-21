مُتهما أميركا بدعم العدوان الإسرائيلي.. عراقجي: مستعدون للتفاوض على حل

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اعتبر عباس عراقجي، أن الوضع صعب للغاية.وقال في تصريحات صحفية من حيث وصل اليوم السبت من أجل حضور قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن "أميركا منخرطة في الضغط علينا، وهذا امر مؤسف "كما أشار إلى ان أميركا دعمت الهجمات منذ البداية.رغم ذلك، أكد أن مستعدة للتفاوض على حل سلمي للبرنامج ، لكنه كرر المطالبة بضرورة وقف الحرب أولا.إلى ذلك، شدد على ان الشعب يقف وراء الجيش ويدعمه.ولفت إلى أن بلاده "تمارس حقها الشرعي في الدفاع عن النفس ضد عدوان غير المبرر".وكان عراقجي أوضح أمس بعيد لقائه في جينف وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية"، أنه لا مجال لتصفير تخصيب اليورانيوم، وهو الشرط الذي طلبته الولايات المتحدة. إلا أنه ألمح إلى امكانية تقديم بعض التنازلات.(العربية)