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عربي-دولي

لمواجهة هجمات روسيا.. زيلينسكي: أوكرانيا تطور طائرات مسيّرة اعتراضية

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:44
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة 20\6\2025 إن بلاده تعمل على التطوير السريع للطائرات المسيرة الاعتراضية لمواجهة أسراب المسيرات الروسية التي هاجمت المدن الأوكرانية بأعداد متزايدة في الأسابيع الماضية.
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وأشار المسؤولون الأوكرانيون إلى الزيادة الحادة في أعداد الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي صممتها إيران وتطلقها روسيا في الليلة الواحدة. ويقولون إنه من الضروري تطوير تكنولوجيا قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله هذه الطائرات.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة “نعمل أيضا بشكل منفصل على الطائرات المسيرة الاعتراضية التي تهدف إلى تعزيز الحماية ضد طائرات شاهد المسيرة”.

وأضاف “عدة شركات محلية، وبالتالي أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، تحقق نتائج. ويزداد بالفعل حجم الإنتاج من الطائرات الاعتراضية”.
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