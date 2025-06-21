عن "الصواريخ".. مسؤول إيراني يكشف آخر معلومة

نفت مزاعم بشأن تقلص مخزونها من الصواريخ، مؤكدة أن الانخفاض في عدد عمليات الإطلاق لا يعكس ضعفاً عسكرياً بل تحولاً استراتيجياً في سياسة الردع.

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وفي تصريحات لشبكة " إن" الأميركية، قال مسؤول إيراني رفيع إن انتقلت من اعتمادها السابق على كثافة النيران الصاروخية إلى التركيز على الدقة والفعالية. وفي تصريحات لشبكة " إن" الأميركية، قال مسؤول إيراني رفيع إن انتقلت من اعتمادها السابق على كثافة النيران الصاروخية إلى التركيز على الدقة والفعالية.



وذكر أنَّ "إيران تستخدم الآن صواريخ دقيقة ومتطورة لاستهداف مراكز عسكرية وأمنية حساسة".



وأشار المسؤول إلى أن الصواريخ نجحت في تجاوز أنظمة دفاعية أميركية متطورة مثل ثاد وباتريوت وآرو 3 وآرو 3 إلى جانب الحديدية ، مضيفاً أن "تلك الأنظمة فشلت في اعتراض الصاروخ الذي أصاب هدفه المحدد مسبقا".

وفي رسالة مباشرة إلى ، قال المسؤول: "من الأفضل لإسرائيل ألا تفرح بانخفاض وتيرة الإطلاق، ومن الأفضل أن تلتزم الصمت وتكتفي بالمراقبة في مواجهة توازن القوة الجديد الذي تميل كفته لصالح إيران".



من جانب آخر، ذكرت صحيفة " " الأميركية أن إسرائيل تواجه تكلفة مالية باهظة نتيجة المواجهة العسكرية الحالية مع إيران، حيث تقدر الكلفة اليومية للحرب بمئات الملايين من الدولارات، وفق تقديرات أولية.



ويؤكد مراقبون وخبراء أن هذه الأعباء الاقتصادية قد تُقيد قدرة تل أبيب على خوض حرب طويلة الأمد. (سكاي نيوز عربية)