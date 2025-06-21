Advertisement

عربي-دولي

سلطنة عُمان تجلي 294 مواطناً من إيران

Lebanon 24
21-06-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1379957-638861063562631512.jpg
Doc-P-1379957-638861063562631512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت سلطنة عمان إنها أجلت 294 مواطناً وعدداً من رعايا دول أخرى من إيران عبر تركيا.
Advertisement

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الإجلاء المتواصلة لتيسير عودة العمانيين من إيران. 

وأشارت الوزارة إلى استقبال مطار مسقط الدولي اليوم هذه الدفعة، مؤكدة مواصلة العمل لتنفيذ المراحل التالية من خطة الإجلاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل السلطنة وخارجها، بما يضمن سلامة المواطنين وعودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد العمانيين الذين عادوا حتى الآن إلى 1188، إلى جانب 281 من جنسيات أخرى. 
مواضيع ذات صلة
سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
lebanon 24
21/06/2025 19:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية سلطنة عمان: أعدنا جدولة الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لأسباب لوجستية
lebanon 24
21/06/2025 19:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الأسبوع المقبل (الشرق)
lebanon 24
21/06/2025 19:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان ومديرة مكتب الأونيسكو في بيروت
lebanon 24
21/06/2025 19:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
11:44 | 2025-06-21
11:39 | 2025-06-21
11:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24