سلطنة عُمان تجلي 294 مواطناً من إيران

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قالت إنها أجلت 294 مواطناً وعدداً من رعايا دول أخرى من عبر .وقالت ، في بيان نقلته الرسمية، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الإجلاء المتواصلة لتيسير عودة العمانيين من إيران.وأشارت الوزارة إلى استقبال اليوم هذه الدفعة، مؤكدة مواصلة العمل لتنفيذ المراحل التالية من خطة الإجلاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارجها، بما يضمن سلامة المواطنين وعودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد العمانيين الذين عادوا حتى الآن إلى 1188، إلى جانب 281 من جنسيات أخرى.