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عربي-دولي

تركيا تحذر: هجمات إسرائيل تدفع المنطقة نحو "كارثة"

Lebanon 24
21-06-2025 | 05:37
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حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من تداعيات التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، معتبرا أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة "تدفع المنطقة نحو كارثة شاملة".
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وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي، دعا فيدان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف موجة العنف، مؤكداً أن "السكوت الدولي يفتح الباب أمام حرب أوسع لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرين".
وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لمنع تفاقم الحرب بين إسرائيل وإيران وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع قد يصعب احتواؤه لاحقا".

وتأتي تصريحات فيدان في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وسط تبادل للضربات بين إسرائيل وإيران، وتحذيرات دولية من خروج الوضع عن السيطرة.
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