تركيا تحذر: هجمات إسرائيل تدفع المنطقة نحو "كارثة"

حذّر من تداعيات التصعيد العسكري المتواصل بين وإيران، معتبرا أن الهجمات الأخيرة "تدفع المنطقة نحو كارثة شاملة".

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وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء دول الإسلامي، دعا فيدان إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف موجة العنف، مؤكداً أن "السكوت الدولي يفتح الباب أمام حرب أوسع لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرين". وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء دول الإسلامي، دعا فيدان إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف موجة العنف، مؤكداً أن "السكوت الدولي يفتح الباب أمام حرب أوسع لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرين".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لمنع تفاقم الحرب بين إسرائيل وإيران وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع قد يصعب احتواؤه لاحقا".



وتأتي تصريحات فيدان في ظل تصاعد التوترات في ، وسط تبادل للضربات بين إسرائيل وإيران، وتحذيرات دولية من خروج الوضع عن السيطرة.