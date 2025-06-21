Advertisement

عربي-دولي

"أدار عمليات من لبنان".. هذا ما كشفته إسرائيل عن المنسق الرئيسي بين إيران وحماس!

Lebanon 24
21-06-2025 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1379966-638861073340146294.png
Doc-P-1379966-638861073340146294.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال سعيد إزادي قائد "فيلق فلسطين" التابع لقوة القدس الإيرانية والمنسق الرئيسي بين إيران وحركة "حماس".
Advertisement


وأكد الجيش أن "عملية الاستهداف، التي نفذت بواسطة مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت مخبأ إزادي في منطقة قم بوسط إيران، بعد عملية رصد وتعقب استمرت لعدة أشهر".


وقال في بيان إن "إزادي يعد حلقة الوصل الأساسية بين كبار قادة الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني من جهة، وقيادات حركة حماس من جهة أخرى، حيث تولّى التنسيق العسكري والدعم المالي لصالح التنظيم بهدف تنفيذ هجمات  ضد إسرائيل. كما احتفظ بعلاقات مباشرة مع تنظيمات فلسطينية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة".


وأكدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "إزادي كان من أبرز المخططين لمجزرة السابع من تشرين الاول، وكان من بين قلة قليلة اطّلعت على تفاصيلها قبل تنفيذها. وخلال الحرب، تولّى إدارة عمليات حماس التي انطلقت من الأراضي اللبنانية، وكان مسؤولا عن إعادة بناء الجناح العسكري لحماس، وضمان استمرارها في السيطرة على قطاع غزة.


وأضاف البيان أن إزادي، المعروف داخل الأوساط الإيرانية كخبير بارز في الشأن الفلسطيني، كان أحد أبرز واضعي ومروّجي خطة النظام الإيراني للقضاء على إسرائيل. وقد تم الكشف عن هذه الخطة خلال الساعات الأولى من عملية "الأسد الصاعد"، وتهدف إلى شنّ هجوم متعدد الجبهات على إسرائيل من خلال مرحلتين: تبدأ الأولى بهجمات صاروخية من إيران ووكلائها المنتشرين في المنطقة، تليها مرحلة ثانية تقوم على تنفيذ عمليات تسلل واسعة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ينفّذها عشرات الآلاف من المقاتلين من لبنان، غزة، سوريا والضفة الغربية.
مواضيع ذات صلة
"عملية الأسد الصاعد".. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن الهجوم على إيران
lebanon 24
21/06/2025 19:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
21/06/2025 19:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.. هذا ما كشفه تقرير لـ"Newsweek"
lebanon 24
21/06/2025 19:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب الانضمام إلى الحرب ضد إيران
lebanon 24
21/06/2025 19:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
11:44 | 2025-06-21
11:39 | 2025-06-21
11:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24