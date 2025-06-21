"أدار عمليات من لبنان".. هذا ما كشفته إسرائيل عن المنسق الرئيسي بين إيران وحماس!

Advertisement

وأكد الجيش أن "عملية الاستهداف، التي نفذت بواسطة مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت مخبأ إزادي في منطقة قم بوسط إيران، بعد عملية رصد وتعقب استمرت لعدة أشهر".وقال في بيان إن "إزادي يعد حلقة الوصل الأساسية بين كبار قادة والنظام من جهة، وقيادات حركة حماس من جهة أخرى، حيث تولّى التنسيق العسكري والدعم المالي لصالح التنظيم بهدف تنفيذ هجمات ضد . كما احتفظ بعلاقات مباشرة مع تنظيمات فلسطينية تنشط في وقطاع غزة".وأكدت المؤسسة الأمنية أن "إزادي كان من أبرز المخططين لمجزرة السابع من تشرين الاول، وكان من بين قلة قليلة اطّلعت على تفاصيلها قبل تنفيذها. وخلال الحرب، تولّى إدارة عمليات حماس التي انطلقت من الأراضي ، وكان مسؤولا عن إعادة بناء الجناح العسكري لحماس، وضمان استمرارها في السيطرة على .وأضاف البيان أن إزادي، المعروف داخل الأوساط الإيرانية كخبير بارز في الشأن الفلسطيني، كان أحد أبرز واضعي ومروّجي خطة النظام الإيراني للقضاء على إسرائيل. وقد تم الكشف عن هذه الخطة خلال الساعات الأولى من عملية " الصاعد"، وتهدف إلى شنّ هجوم متعدد الجبهات على إسرائيل من خلال مرحلتين: تبدأ الأولى بهجمات صاروخية من إيران ووكلائها المنتشرين في المنطقة، تليها مرحلة ثانية تقوم على تنفيذ عمليات تسلل واسعة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ينفّذها عشرات الآلاف من المقاتلين من ، غزة، والضفة الغربية.