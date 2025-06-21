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عربي-دولي

الرئيس التركي: حكومة نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي

Lebanon 24
21-06-2025 | 06:23
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء، إن إيران لديها حق "مشروع" في الدفاع عن النفس ضد الضربات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي.
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وأكد إردوغان في اليوم الأول لقمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول: "إن من حق إيران الطبيعي والمشروع والقانوني تماما الدفاع عن نفسها ضد هجمات إسرائيل"، مضيفاً "حكومة نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي".


كما أضاف الرئيس التركي: "هذه الهجمات شنت بينما كانت المفاوضات النووية الإيرانية جارية"، مشيرا إلى أن نتنياهو يطبق نفس أساليب وإجراءات هتلر.


وتابع: "إسرائيل التي تملك السلاح النووي ولا تعترف بأي قواعد دولية لم تنتظر انتهاء المفاوضات بل شنت عملها الإرهابي من دون انتظار النتيجة"، حسب قوله.


كما دعا إردوغان الدول ذات النفوذ على إسرائيل لعدم الإنصات لها، ويجب إيجاد حل عبر الحوار.
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