الرئيس التركي: حكومة نتنياهو هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي

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وأكد إردوغان في اليوم الأول لقمة الإسلامي في : "إن من حق إيران الطبيعي والمشروع والقانوني تماما الدفاع عن نفسها ضد هجمات "، مضيفاً "حكومة هي أكبر عائق أمام السلام الإقليمي".كما أضاف الرئيس التركي: "هذه الهجمات شنت بينما كانت المفاوضات النووية جارية"، مشيرا إلى أن نتنياهو يطبق نفس أساليب وإجراءات هتلر.وتابع: "إسرائيل التي تملك السلاح ولا تعترف بأي قواعد دولية لم تنتظر انتهاء المفاوضات بل شنت عملها الإرهابي من دون انتظار النتيجة"، حسب قوله.كما دعا إردوغان الدول ذات النفوذ على إسرائيل لعدم الإنصات لها، ويجب إيجاد حل عبر الحوار.