وسط الحرب.. حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى الشرق الأوسط

أعلن مسؤول في البحرية الأميركية، الجمعة، أن حاملة الطائرات "يو إس إس " ستسلك الأسبوع المقبل طريق ، لتكون حاملة الطائرات الثالثة التي تجاور قريباً منطقة .

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وقال المسؤول إن "جيرالد فورد" ستغادر قاعدتها البحرية في نورفولك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة "صباح 24 حزيران من أجل انتشار مقرر" باتجاه أوروبا، وفق فرانس برس.

يذكر أن الجيش الأميركي نفذ مناورات عدة منذ أسبوع مع بدء الحرب بين وإيران.



كذلك، أقلعت طائرات عسكرية كبيرة من ، منذ أسبوع، باتجاه القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، في موازاة سحب عشرات الطائرات من قاعدة في المنطقة بغرض حمايتها من أي ضربات محتملة توجهها .



ويوم الخميس، أمهل نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن تدخل عسكري مباشر ضد طهران.

يشار إلى أن "جيرالد فورد" هي أول سفينة عسكرية تنتمي إلى الجيل الجديد من حاملات الطائرات، وتبلغ زنتها 100 ألف طن، وتعمل بدفع نووي، ودخلت الخدمة في 2017. (العربية نت)