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عربي-دولي
دولة ترشح ترامب لـ"جائزة نوبل للسلام".. من هي؟
Lebanon 24
21-06-2025
|
07:03
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رشحت باكستان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لجائزة
نوبل
للسلام لعام 2026 تقديراً لدوره في تهدئة التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي.
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واعتبر
مكتب رئيس الوزراء
الباكستاني
في بيان أمس الجمعة أن دور الوساطة الذي لعبه
ترامب
منع اندلاع صراع واسع النطاق بين الدولتين النوويتين، كان من الممكن أن يؤثر على ملايين الأشخاص.
وأشار البيان إلى أنه تقرر ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، مؤكدا أن جهود الرئيس الأميركي أظهرت أنه مؤيد للحلول السلمية والحوار، وأن ذلك عزز هويته بوصفه سفيراً حقيقياً للسلام.
لكنّ المسؤولين الهنود نفوا من جانبهم أي دور لترامب في وقف إطلاق النار مع باكستان.
وفي 7 أيار الماضي نشبت مواجهة عسكرية بين البلدين أسفرت عن سقوط ضحايا، وفي الـ10 من الشهر ذاته توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية.
(الجزيرة نت)
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