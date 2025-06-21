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عربي-دولي
إيران تدين جرائم الحرب الإسرائيلية.. ماذا قالت عن المقاومة؟
Lebanon 24
21-06-2025
|
07:05
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نددت
وزارة الدفاع الإيرانية
بالهجمات
الإسرائيلية
على المناطق المدنية وأكدت أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، وتعهدت بـ"معاقبة النظام
الصهيوني
المجرم بقوة".
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وصرّح المتحدث باسم
وزارة الدفاع
رضا طلائي
نيك: تواصل وزارة الدفاع تقديم دعم شامل وفعال للقوات المسلحة والشعب في الإجراءات الدفاعية والهجومية، ومعاقبة النظام الصهيوني المجرم بقوة.
وأضاف :"بناءً على القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فإن مهاجمة الناس والأماكن المدنية تُعدّ مثالاً على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني، والتي تشهد عليها الأمة
الإيرانية
الصامدة والقوية والعالم أجمع جرائم هذا النظام في مهاجمة المنازل السكنية والأطفال والنساء والمدنيين، وحتى المستشفيات وسيارات الإسعاف وعمال الإنقاذ والمكاتب الطبية ووسائل الإعلام الوطنية ومصانع الأدوية".
وشدد على أن "جرائم النظام الصهيوني تستحق عقابًا أشد ومواجهة وطنية وعالمية مع هذا النظام القاتل للأطفال، والذي هو بالطبع فاشل وغير مستقر".
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