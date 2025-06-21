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عربي-دولي
قبرص تقبض على متهم بارتكاب جرائم إرهاب وتجسس.. هذه جنسيته
Lebanon 24
21-06-2025
|
07:10
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قبضت الشرطة في
قبرص
على متهم بارتكاب جرائم إرهاب وتجسس.
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ومثل الموقوف اليوم أمام محكمة جزئية أمرت باحتجازه
8 أيام
على ذمة التحقيق.
وقالت الشرطة إنها لن تكشف تفاصيل أخرى، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وذكر عدد وسائل إعلام في قبرص، أن الموقوف من أصل أذربيجاني، وقبض عليه في ضاحية زاكاكي بمدينة ليماسول الساحلية.
وقال موقع إيه.إن.تي1
القبرصي
للأخبار إنه يعتقد أن الرجل كان يراقب
قاعدة عسكرية
لسلاح الجو
الملكي البريطاني
في أكروتيري المجاورة، بالإضافة إلى قاعدة
أندرياس باباندريو
الجوية القبرصية في
المنطقة الغربية
من بافوس، منذ منتصف نيسان.
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