قبرص تقبض على متهم بارتكاب جرائم إرهاب وتجسس.. هذه جنسيته

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قبضت الشرطة في على متهم بارتكاب جرائم إرهاب وتجسس.ومثل الموقوف اليوم أمام محكمة جزئية أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق.وقالت الشرطة إنها لن تكشف تفاصيل أخرى، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.وذكر عدد وسائل إعلام في قبرص، أن الموقوف من أصل أذربيجاني، وقبض عليه في ضاحية زاكاكي بمدينة ليماسول الساحلية.وقال موقع إيه.إن.تي1 للأخبار إنه يعتقد أن الرجل كان يراقب لسلاح الجو في أكروتيري المجاورة، بالإضافة إلى قاعدة الجوية القبرصية في من بافوس، منذ منتصف نيسان.