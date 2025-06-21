إسرائيل تُهاجم منشأة نووية في أصفهان للمرة الثانية (فيديو)

أعلن الجيش أن سلاح الجو شن الليلة الماضية سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من شملت موقعا نوويا في أصفهان، ومنصات صاروخية.



وقال الجيش في بيان إنه" شارك في الهجوم نحو 50 طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت عشرات المواقع العسكرية التابعة للنظام ".



وأكد الجيش أن طائراته هاجمت، وللمرة الثانية، الموقع في مدينة أصفهان، بعد أن كان قد استُهدف سابقًا في اليوم الأول من العملية. ووفق البيان، يشهد هذا الموقع تنفيذ مرحلة "تحويل اليورانيوم"، وهي المرحلة التي تلي التخصيب وتُعدّ خطوة أساسية في مسار إنتاج السلاح النووي.



كما أفاد بأن الطائرات هاجمت منشأة مخصصة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي داخل المجمع النووي ذاته، إضافة إلى أهداف أخرى للنظام الإيراني في منطقة أصفهان.



وقد شملت الهجمات أيضا شاحنات مخصّصة لإطلاق الطائرات المسيرة، وبنى تحتية لصواريخ، تضمنت مواقع إطلاق وتخزين، بالإضافة إلى أربع منصات صاروخية جاهزة للإطلاق، تم تحييدها قبل أن تتمكن من تنفيذ رشقة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



وبحسب البيان، فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية كذلك مواقع رادار تابعة للقوات العسكرية ، إلى جانب بطاريات دفاع جوي، في إطار السعي المستمر لإضعاف قدرات النظام الدفاعية والهجومية.

#عاجل 🔴سلاح الجو استكمل الليلة الماضية شن سلسلة غارات في أنحاء إيران: تم اعادة استهداف الموقع النووي في أصفهان



⭕️شنت نحو 50 طائرة حربية الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية في وذلك بتوجيه استخباري دقيق ومن خلال نحو 150 ذخيرة.



❌في اطار الضربات وكجزء… pic.twitter.com/TUGf9LKaDh — (@AvichayAdraee) June 21, 2025 Advertisement