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إسرائيل تُهاجم منشأة نووية في أصفهان للمرة الثانية (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:42
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن الليلة الماضية سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من إيران شملت موقعا نوويا في أصفهان، ومنصات صاروخية.
وقال الجيش في بيان إنه" شارك في الهجوم نحو 50 طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت عشرات المواقع العسكرية التابعة للنظام الإيراني".

وأكد الجيش أن طائراته هاجمت، وللمرة الثانية، الموقع النووي في مدينة أصفهان، بعد أن كان قد استُهدف سابقًا في اليوم الأول من العملية. ووفق البيان، يشهد هذا الموقع تنفيذ مرحلة "تحويل اليورانيوم"، وهي المرحلة التي تلي التخصيب وتُعدّ خطوة أساسية في مسار إنتاج السلاح النووي.

كما أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية هاجمت منشأة مخصصة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي داخل المجمع النووي ذاته، إضافة إلى أهداف أخرى للنظام الإيراني في منطقة أصفهان.

وقد شملت الهجمات أيضا شاحنات مخصّصة لإطلاق الطائرات المسيرة، وبنى تحتية لصواريخ، تضمنت مواقع إطلاق وتخزين، بالإضافة إلى أربع منصات صاروخية جاهزة للإطلاق، تم تحييدها قبل أن تتمكن من تنفيذ رشقة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية كذلك مواقع رادار تابعة للقوات العسكرية الإيرانية، إلى جانب بطاريات دفاع جوي، في إطار السعي المستمر لإضعاف قدرات النظام الدفاعية والهجومية.
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