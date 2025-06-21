إسرائيل تُهاجم منشأة نووية في أصفهان للمرة الثانية (فيديو)

#عاجل 🔴سلاح الجو استكمل الليلة الماضية شن سلسلة غارات في أنحاء إيران: تم اعادة استهداف الموقع النووي في أصفهان
⭕️شنت نحو 50 طائرة حربية الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية في ايران وذلك بتوجيه استخباري دقيق ومن خلال نحو 150 ذخيرة.
❌في اطار الضربات وكجزء… pic.twitter.com/TUGf9LKaDh
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 21, 2025
#عاجل 🔴سلاح الجو استكمل الليلة الماضية شن سلسلة غارات في أنحاء إيران: تم اعادة استهداف الموقع النووي في أصفهان
⭕️شنت نحو 50 طائرة حربية الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية في ايران وذلك بتوجيه استخباري دقيق ومن خلال نحو 150 ذخيرة.
❌في اطار الضربات وكجزء… pic.twitter.com/TUGf9LKaDh