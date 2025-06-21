إسرائيل تستهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران

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وقال الجيش في بيان "تشن طائرات سلاح الجو الحربية في هذه الأثناء غارات تستهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران".ولم يقدم الجيش الإسرائيلي، تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في محافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، دون أن يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن طبيعة هذه الانفجارات.