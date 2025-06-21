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إسرائيل تستهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران

Lebanon 24
21-06-2025 | 08:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت،  شن ضربات على "بنى تحتية عسكرية" في جنوب غرب إيران، في اليوم التاسع للحرب بين إسرائيل وإيران.
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وقال الجيش في بيان "تشن طائرات سلاح الجو الحربية في هذه الأثناء غارات تستهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران".


ولم يقدم الجيش الإسرائيلي، تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.


في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي البلاد، دون أن يصدر تعليق رسمي  حتى الآن بشأن طبيعة هذه الانفجارات.

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