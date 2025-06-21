ماكرون: سنسرّع المفاوضات مع إيران لتفادي تفاقم الحرب

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وجاءت تصريحات ماكرون خلال اتصال هاتفي مع مسعود بزشكيان، حيث شدد على أهمية التهدئة وتفادي المخاطر الإقليمية المتزايدةوقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس" إن تسريع المفاوضات يهدف إلى "الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر"، مضيفا أنه أبلغ بزشكيان بـ"قلقه العميق من البرنامج ".وجدد موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية عسكرية، قائلا: "لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي، ويجب أن تقدم كل الضمانات التي تؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط".ويأتي هذا الاتصال في وقت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوتر بين وتل أبيب، ودعوات دولية مكثفة لتفادي انزلاق الوضع نحو مواجهة إقليمية شاملة.