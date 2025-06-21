Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: سنسرّع المفاوضات مع إيران لتفادي تفاقم الحرب

Lebanon 24
21-06-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1380078-638861235814769881.png
Doc-P-1380078-638861235814769881.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الدول الأوروبية ستسرّع وتيرة المفاوضات مع إيران، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران.
Advertisement

وجاءت تصريحات ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث شدد على أهمية التهدئة وتفادي المخاطر الإقليمية المتزايدة

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس" إن تسريع المفاوضات يهدف إلى "الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر"، مضيفا أنه أبلغ بزشكيان بـ"قلقه العميق من البرنامج النووي الإيراني".

وجدد الرئيس الفرنسي موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية عسكرية، قائلا: "لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي، ويجب أن تقدم كل الضمانات التي تؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط".

ويأتي هذا الاتصال في وقت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودعوات دولية مكثفة لتفادي انزلاق الوضع نحو مواجهة إقليمية شاملة.
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نظيره الإيراني أن فرنسا ستسرع المفاوضات بين أوروبا وطهران
lebanon 24
21/06/2025 19:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تسرع استعداداتها لضرب إيران على خلفية تعثر المفاوضات
lebanon 24
21/06/2025 19:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تحذّر من تفاقم الأزمة في فلسطين وتدعو لتحرك دولي عاجل
lebanon 24
21/06/2025 19:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الدول الأوروبية مستعد للمشاركة في مفاوضات نووية جادة مع إيران
lebanon 24
21/06/2025 19:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
11:44 | 2025-06-21
11:39 | 2025-06-21
11:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24