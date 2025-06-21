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عربي-دولي

مسؤول إيراني: المقترحات الأوروبية ببرنامج إيران النووي غير واقعية

Lebanon 24
21-06-2025 | 10:36
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قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن المقترحات التي قدمتها القوى الأوروبية لإيران بشأن برنامجها النووي في جنيف غير واقعية والإصرار عليها لن يقرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق.
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وأضاف المسؤول: "على أي حال، ستقوم إيران بمراجعة المقترحات الأوروبية في طهران وتقديم ردودها في الاجتماع المقبل".


وأشار إلى أن "تخصيب اليورانيوم عند مستوى الصفر(وقف التخصيب تماما) هو طريق مسدود، وأن إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي".


وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد لشبكة "إن بي سي نيوز" إن بلاده غير متأكدة من قدرتها على الوثوق بواشنطن في محادثات دبلوماسية بعد الهجوم الإسرائيلي قبل أيام قليلة من جولة مفاوضات كانت مقررة بين الطرفين.
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