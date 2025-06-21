مسؤول إيراني: المقترحات الأوروبية ببرنامج إيران النووي غير واقعية

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وأضاف المسؤول: "على أي حال، ستقوم بمراجعة المقترحات الأوروبية في وتقديم ردودها في الاجتماع المقبل".وأشار إلى أن "تخصيب اليورانيوم عند مستوى الصفر(وقف التخصيب تماما) هو طريق مسدود، وأن إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي".وكان أكد لشبكة "إن بي " إن بلاده غير متأكدة من قدرتها على الوثوق بواشنطن في محادثات دبلوماسية بعد الهجوم قبل أيام قليلة من جولة مفاوضات كانت مقررة بين الطرفين.